В Коми мужчина едва не застрелил сестру, ее мужа и сотрудника полиции. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

39-летний житель Ижемского района едва не застрелил сестру, ее супруга и сотрудника полиции. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СКР по Коми.

По данным следствия, в январе в селе Кельчиюр местный житель, находясь на территории своего дома, из-за личной неприязни несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в сестру и ее супруга, которые проживали напротив. После неудавшейся попытки расправиться с ними он поджег их гараж, в котором находился автомобиль. Сумма ущерба составила более 930 тысяч рублей.

На место прибыли сотрудники полиции, которым злоумышленник оказал вооруженное сопротивление, выстрелив в сторону одного из них. Полицейский получил телесные повреждения. Мужчина был задержан. В скором времени дело рассмотрит суд.

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