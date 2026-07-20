В Коми 15-летнюю девочку отправили в ЦВСНП из-за алкоголя и уходов из дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Княжпогостском районе 15-летнюю девочку, злоупотреблявшую алкоголем и уходившую из дома, поместили в Центр временного содержания на 30 суток. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Суд установил, что девочка с августа 2024 года состоит на профилактическом учете за употребление спиртных напитков. В марте 2025 года она совершила общественно опасное деяние, посягающее на нарушение неприкосновенности частной жизни, однако из-за недостижения возраста привлечения к уголовной ответственности дело не было возбуждено.

В течение 2024–2025 годов несовершеннолетняя неоднократно находилась в состоянии алкогольного опьянения. На ее мать были составлены протоколы. Девочка не раз помещалась в реабилитационное отделение, ее обсуждали на комиссиях ПДН и советах профилактики в школе, в том числе из-за уходов из дома.

Мать не пользуется авторитетом у дочери и не справляется с воспитанием, влияние на ребенка утрачено. Принятые меры профилактики результатов не дали. Суд постановил поместить несовершеннолетнюю в ЦВСНП на срок до 30 суток.

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