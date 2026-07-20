В Сыктывкаре мужчина не смог на спор переплыть реку и утонул.

Фото: Александра САВИНОВА. Перейти в Фотобанк КП
Вчера днем, 19 июля, в столице Коми утонул мужчина. Трагедия произошла в местечке Чит.
Как сообщает ИА «Комиинформ», компания друзей отдыхала на реке Сысоле. В какой-то момент они решили переплыть реку на спор. 47-летний мужчина потерял силы и ушел под воду.
На место выехал спасательный отряд «СПАС-КОМИ». Погибший был обнаружен в 1,5 километрах от места трагедии, тело зацепилось за ветки.
По предварительным данным, причиной смерти стало сухое утопление. В настоящее время проводится проверка.
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