В Сыктывкаре мужчина не смог на спор переплыть реку и утонул. Фото: Александра САВИНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вчера днем, 19 июля, в столице Коми утонул мужчина. Трагедия произошла в местечке Чит.

Как сообщает ИА «Комиинформ», компания друзей отдыхала на реке Сысоле. В какой-то момент они решили переплыть реку на спор. 47-летний мужчина потерял силы и ушел под воду.

На место выехал спасательный отряд «СПАС-КОМИ». Погибший был обнаружен в 1,5 километрах от места трагедии, тело зацепилось за ветки.

По предварительным данным, причиной смерти стало сухое утопление. В настоящее время проводится проверка.

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