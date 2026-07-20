В Коми за пять месяцев выросло число ипотечных кредитов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Коми оформили на 61,4% больше ипотечных кредитов за январь-май 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя сумма займа составила 3,3 млн рублей.

По данным аналитиков РИА Новости, Коми заняла 26-ое место в рейтинге регионов России по развитию ипотеки. За последние 12 месяцев на каждую тысячу экономически активных жителей республики пришлось 16,8 ипотечных кредитов.

Доля просроченной задолженности по ипотеке на 1 июня 2026 года составила 0,88%.

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