В Коми нашли тело 58-летнего рыбака, пропавшего на реке Печоре. Фото: архив КП.

Тело 58-летнего рыбака из Печоры обнаружено в 12 километрах от места происшествия. Его выбросило на мель в районе СОТ «Строитель». Очевидцы заметили труп и сообщили в экстренные службы.

Напомним, сигнал о пропаже рыбака поступил 13 июля от его напарника. По предварительным данным, мужчины находились на рыбалке в районе Черного острова на реке Печоре. Напарник остался ночевать в избушке, а пропавший решил порыбачить на моторной лодке.

Позже мужчина заметил, что лодка товарища стоит на якоре посреди реки, однако самого рыбака на борту не было. Он предположил, что тот спит на дне лодки, и не стал его беспокоить. Однако через некоторое время, не заметив признаков движения, забеспокоился и вызвал спасателей.

Как сообщает «Комиинформ», поиски продлились трое суток. По факту происшествия проводится проверка.

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