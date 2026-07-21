В Коми мужчина пять лет вымогал деньги и квартиры под угрозой расправы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Зампрокурора Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 46-летнего жителя республики. Он обвиняется в вымогательстве в особо крупном размере под угрозой насилия, сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

По данным следствия, с 2019 по 2024 год злоумышленник, действуя от имени известного криминального авторитета, угрожал потерпевшему и его близким физической расправой и уничтожением имущества. Под давлением мужчина передал вымогателю автомобиль «Шевроле Нива» стоимостью 272 тысячи рублей и перевел на его счета более 7,8 млн рублей.

Кроме того, обвиняемый требовал от матери потерпевшего оформить на него две квартиры в Усинске стоимостью 3 млн рублей.

Свою вину мужчина не признал, ущерб на сумму более 8 млн рублей не возместил. Он находится под стражей. Уголовное дело направлено в Усинский городской суд для рассмотрения по существу.

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