В Коми осудили мужчину, отобравшего телефоны у женщины и ее малолетнего сына. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд вынес приговор жителю Эжвы, который отобрал телефоны у женщины и ее малолетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Установлено, что 15 декабря прошлого года житель Эжвы в состоянии алкогольного опьянения с применением силы проник в квартиру женщины. Когда потерпевшая попыталась вызвать полицию, злоумышленник выхватил у нее телефон и скрылся.

Не сумев разблокировать похищенное устройство, мужчина решил его вернуть. В тот же день он вновь пришел к дому потерпевшей, где встретил ее малолетнего сына, вырвал у него из рук другой телефон и скрылся, проигнорировав требования о возврате.

Подсудимый признал вину, часть похищенного имущества вернул. Эжвинец получил 2,5 года колонии. С учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору окончательный срок составил четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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