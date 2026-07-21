В Коми опрокинулся мотоцикл: пострадал 13-летний подросток

Фото: Госавтоинспекция Коми

В понедельник, 20 июля, в Усть-Куломском районе опрокинулся мотоцикл ИЖ, в результате чего пострадал 13-летний подросток. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла около 20.45 в поселке Диасеръя. 13-летний подросток ехал на мотоцикле по переулку Молодежный. Неподалеку от дома №7 школьник не справился с управлением. Из-за этого мотоцикл опрокинулся.

В результате ДТП пострадал юный водитель. У подростка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ссадины головы, а также под вопросом сотрясение мозга. Госпитализация подростку не потребовалась.