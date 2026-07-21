Бастрыкин взял на контроль дело о нападении собак на детей в Коми. Фото: Екатерина САВЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Коми Михаилу Нибаракову принять меры к завершению расследования уголовного дела о ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в Вуктыле.

В комментариях аккаунта Информационного центра СК России во «ВКонтакте» поступило обращение от жителей Вуктыла. Они сообщают о продолжающемся бездействии профильных структур по отлову безнадзорных собак. В городе, в том числе вблизи школы, обитает стая агрессивных животных, которые регулярно нападают на местных жителей и детей.

Ситуация освещалась в интернете. Ранее Александр Бастрыкин ставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

В СУ СКР по Коми с февраля текущего года расследуется уголовное дело. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

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