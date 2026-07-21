В одном из городов Коми сняли карантин по энтеровирусу в школах и детсадах. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Карантин по энтеровирусной инфекции снят во всех школах и детских садах Воркуты, за исключением одного корпуса детского сада №33. Об этом сообщили в администрации города.

Начальник управления образования Светлана Горбунова заявила, что меры были приняты своевременно. Ситуация находится на контроле.

В период карантина были проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия. Возбудитель инфекции в смывах, пробах продуктов и анализах сотрудников не обнаружен.

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