В одном из городов Коми сняли карантин по энтеровирусу в школах и детсадах.

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Карантин по энтеровирусной инфекции снят во всех школах и детских садах Воркуты, за исключением одного корпуса детского сада №33. Об этом сообщили в администрации города.
Начальник управления образования Светлана Горбунова заявила, что меры были приняты своевременно. Ситуация находится на контроле.
В период карантина были проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия. Возбудитель инфекции в смывах, пробах продуктов и анализах сотрудников не обнаружен.
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