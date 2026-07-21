В Коми спасатели вывели из леса мужчину с особенностями здоровья. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники аварийно-спасательного отряда «СПАС-КОМИ» эвакуировали из леса 37-летнего мужчину с особенностями здоровья. Он ушел за ягодами в районе школы №2 в Вуктыле, углубился на пять километров и потерял ориентиры.

Как сообщает ИА «Комиинформ», мужчина позвонил матери и сообщил, что заблудился. В 15:50 женщина обратилась в службу спасения, предупредив, что у сына особенности здоровья. На поиски выехали трое спасателей.

По пути к месту руководитель отряда связался с потерявшимся. Мужчина находился в растерянности, не мог назвать свое имя и продолжал углубляться в лес, жалуясь на голод. Спасатель посоветовал ему найти воду и поесть собранные ягоды для восстановления сил, а также попросил остановиться, чтобы не уходить дальше. Во время второго звонка заблудившийся уже смог описать местность и услышал звуковой сигнал спасателей.

Спасатели вышли на мужчину через шесть часов. Медицинская помощь ему не потребовалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В одном из городов Коми сняли карантин по энтеровирусу в школах и детсадах (подробнее)