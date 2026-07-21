Пообещали повысить пенсию: мошенники пытались украсть у жительницы Коми 1,8 млн рублей

Жительница Коми чуть не перевела мошенникам 1,8 млн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники пытались украсть у 61-летней жительницы Печоры 1,8 млн рублей под предлогом перерасчета пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Жительнице Печоры позвонили неизвестные и представились сотрудниками Пенсионного фонда. Собеседники заявили, что горожанке необоснованно снизили размер пенсии. Женщине настоятельно рекомендовали записаться на прием для перерасчета выплат. Далее жительнице Коми поступило сообщение с кодом якобы для подтверждения записи на прием. Женщина продиктовала его звонившим.

«Затем аферисты заявили пенсионерке, что её учётная запись на портале госуслуг взломана, а со счетов пытаются списать деньги. Следом с ней начали связываться лжесотрудники Центрального банка и ФСБ», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что ей предъявили сфабрикованные документы о проверке. Для того, чтобы избежать кражи, женщину убедили снять деньги и хранить дома до новых указаний. Далее от нее потребовали перевести 1,8 млн рублей. Женщина пошла в банк. Сотрудники убедили жительницу Коми не переводить деньги. Возбуждено уголовное дело.