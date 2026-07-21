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НовостиОбщество21 июля 2026 9:21

Коми получит 318 млн рублей на расселение людей из аварийного жилья

В регионе переселят еще 494 человека
Источник:kp.ru
Коми получит 318 млн рублей на расселение людей из аварийного жилья

Коми получит 318 млн рублей на расселение людей из аварийного жилья

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Республике Коми выделят 318 млн рублей на расселение людей из аварийного жилья. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн.

По его словам, Коми получит деньги средства на расселение людей из аварийного жилья. Гольдштейн рассказал, что Фонд развития территорий одобрил республиканскую заявку. В итоге Коми получит более 318 млн рублей.

«Переселим еще 494 жителя из ветхих домов в девяти муниципалитетах. Это хорошая новость», – написал Гольдштейн.