Коми получит 318 млн рублей на расселение людей из аварийного жилья Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Республике Коми выделят 318 млн рублей на расселение людей из аварийного жилья. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн.

По его словам, Коми получит деньги средства на расселение людей из аварийного жилья. Гольдштейн рассказал, что Фонд развития территорий одобрил республиканскую заявку. В итоге Коми получит более 318 млн рублей.

«Переселим еще 494 жителя из ветхих домов в девяти муниципалитетах. Это хорошая новость», – написал Гольдштейн.