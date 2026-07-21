В Коми на трассе Айкино - Кослан ограничили движение грузовиков. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 21 июля на нескольких участках дороги Айкино - Кослан (Усть-Вымский и Удорский районы) вводится временное ограничение движения для грузового транспорта массой свыше 10 тонн. Об этом сообщили в Минтрансе Коми.

Причиной стали затяжные дожди, так как дорожное покрытие переувлажнилось, потеряло несущую способность, на трассе появились колеи и пучины. Ограничения действуют на следующих участках дорог:

- с 11 по 48 километр и с 48 по 55 километр дороги Айкино — Кослан (от автодороги Вогваздино - Яренск);

- с 55 по 75 километр (на территории Архангельской области) и с 75 по 79 километр дороги Яренга - Вожский.

На всех отрезках установлены соответствующие дорожные знаки. Работы по содержанию и восстановлению трассы проводит АО «Коми дорожная компания». Ограничение будет действовать до устранения дефектов, но не более 30 дней.

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