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НовостиПроисшествия21 июля 2026 15:00

В Коми 18 пожарных тушили горящую баню

Площадь пожара составила 36 квадратных метров
Источник:kp.ru
В Коми 18 пожарных тушили горящую баню.

В Коми 18 пожарных тушили горящую баню.

Фото: МЧС по Коми.

Вчера, 20 июля, в местечке Тыла-Ю Сыктывдинского района произошел пожар в бане. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Коми.

Возгорание ликвидировали на площади 36 квадратных метров. В тушении участвовали 18 огнеборцев и 4 единицы техники. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара послужило нарушение требований безопасности при эксплуатации отопительной печи. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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