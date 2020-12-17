Жители Коми устроили на работу Одного хорошего человека

Фото: Один хороший человек

Василий Полевой рассказал, что многие участники проекта Один хороший человек предлагали ему ввести систему донатов*, чтобы он мог делать свои хорошие дела и получать за это небольшую заработную плату.

– Мои подписчики уже однажды скидывались мне на автомобиль, чтобы я мог быстрее передвигаться по городу и делать в два раза больше хороших дел. Мне для жизни многого не надо: иногда меня могут покормить хорошие люди прямо во время работы над каким-то проектом, кто-то помогает непосредственным участием, кто-то строительными материалами, и вот теперь в нашей группе введена система донатов. Неважно, как помогаете вы. Любое участие ценно, – отметил Василий Полевой.

Пока донатов не так много, но сам факт того, что люди сама решили помогать администратору сообщества – признак доверия или благодарность за совершённые дела.

– Каждый день мы объединяем людей, жителей домов с управляющими компаниями. Чтобы не было слов, а были дела, направленные на результат. Каждый день создаются проекты не разовые, а системные, чтобы помочь не одному человеку, а сотням. Вот взять, например, «общежитие» (проект по ремонту общедомовых территорий общежитий города), многие думают, что мы ремонт делаем, а на самом деле мы меняем мировоззрение каждого жильца. Тем самым спасаем поколение, – рассказал Василий.

Конечно, не все донаты идут «в карман» Одному хорошему человеку: 30% от суммы он оставляет на будущие хорошие дела (стройматериалы, например), 30% платит оператору, а оставшиеся 30% оставляет себе, как он говорит, «на бензин».

– В этом месяце я получил 9 тысяч. Мне досталось целых 3000 – на эти деньги я смог заправить свою машину на месяц и ездил на объекты уже не за свой счёт. Для меня это не только большая сумма, это благодарность людей за мой труд. Я начал сотрудничать с управляющими компаниями города, с сыктывкарской администрацией, с гражданами – в очередной раз я доказываю себе и людям, что только добро и взаимоуважения смогут изменить целую систему. Да, мы можем долго кричать, что нам все что-то должны, но в первую очередь, мы сами должны обеспечить себе комфортные условия для проживания и изменить мир, начав с себя, – поделился Василий Полевой.

На донаты некоторые люди подписываются целыми семьями – даже есть пару несовершеннолетних, которые захотели помочь гражданам через Василия делать большие дела, изменяя жизнь сыктывкарцев в лучшую сторону.

*Донаты - добровольные пожертвования, перечисленные от пользователей для сервиса или блогера, который может отвечать на вопросы в донатах и пользоваться деньгами по своему усмотрению (Прим. ред).

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