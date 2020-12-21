«Я уже прощалась со своей жизнью»: на 16-летнюю ухтинку Вику Зорину напали бездомные собаки

Виктория Зорина. Фото: из личного архива

Ухтинка Виктория Зорина никогда не боялась собак. Дорога, ведущая к дому её подруги, никогда не казалась ей опасной – девушка ходила по ней не раз, знала хорошо каждую улочку и даже подумать не могла, что однажды она чуть не лишится жизни на этом пути. Эта история приключилась буквально за неделю, как Коми шокировала новость, что в Ухте женщину загрызла стая бездомных собак...

Ботинки спасли

— 10 декабря примерно в 20:30 я шла до своей подруги мимо продуктового магазина, который находится около металлобазы. И я не понимаю до сих пор, как всё произошло, я просто шла вдоль дороги, а на меня налетела стая собак, — вспоминает Вика Зорина. — Я их даже сначала не слышала и не видела. За одну секунду собаки подбежали и начали хватать за ноги, тормошить из стороны в сторону, кусать руки…

Фото: из личного архива

Когда девушка поняла, то ей угрожает опасность, она принялась кричать и звать на помощь. Обычно школьница ходит в кроссовках, но в этот день на улице было холодно, и она надела зимние ботинки-берцы, покрепче затянув шнурки. Как оказалось, обувь спасла её ноги от серьёзных травм.

— Пока меня кусали животные, рядом не было ни одного человека, ни одной машины не проезжало. Я начала паниковать ещё больше: я не знала, что мне делать, но понимала, что не в силах убежать, — рассказывает подросток. — Собак было много, мне было больно, я чувствовала, что у меня пошла кровь.

Вика начала терять сознание и рухнула в сугроб.

Больше никогда не отпустит

Неожиданно появился какой-то мужчина и разогнал собак. Затем поднял девушку и отнёс в небольшое помещение. Это был Магомед Абибов, вместе с отцом они вызвали такси и отвезли пострадавшую в Ухтинскую травматологию.

Фото: из личного архива

В травматологии Виктории зашили раны, перебинтовали, уже ночью отпустили домой. Подросток осталась у знакомых, маме позвонить побоялась, не хотела, чтобы она перенервничала перед сном. Знакомые купили таблетки по рецепту. А утром приехала мама.

Фото: из личного архива

— Мама, когда меня увидела, сразу начала плакать и обнимать меня. Она не верила, что такое могло произойти. Сказала, что очень сильно меня любит и больше никуда не отпустит, очень испугалась за мою жизнь, — со слезами вспоминает Виктория.

Лечение будет долгим

Девушка бесконечно благодарна всем своим спасителям. Оказалось, мужчины возле магазина — знакомые семьи. Если бы не Магомед, то могла произойти трагедия.

— Бог сберёг, наверно, — думает Виктория. — Я сейчас не вылезаю из больниц, езжу на перевязки и уколы. Собак теперь очень боюсь, дёргаюсь, сердце замирает.

У Виктории Зориной очень глубокие раны, заживают медленно. Швы периодически расходятся, и их зашивают обратно. По словам подростка, без обезболивающих пока сложно. Девушка начала заикаться и иногда долго вспоминает, что хотела сказать.

Собаке нужен человек

— Мне жалко животных, они оказались никому ненужными — бродячими, бездомными, голодными. Каждая собака должна жить с хозяином, а не бегать свободно по улице и там же плодиться. Когда я рассказала о своей истории в соцсетях, столкнулась с негативом — меня стали обвинять в ненависти к животным, во вранье. Это не так, таких случаев в Ухте, увы, много, — подытожила Виктория Зорина.

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