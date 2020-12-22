Аномальная погода в Коми подняла из спячки медведей

Схватка с медведем. Местный Художник Ф. Д. Бажуков. Фото: Родное Приуралье

Вблизи п. Приуральского и д. Еремеево (Троицко-Печорский район Коми) ходят медведи-шатуны. Жители считают, что животные представляет опасность для людей, однако специалисты Минприроды Комипока ещё на территорию не выезжали и приказа, разрешающий отстрел, никто не получал.

- Сегодня мой родственник видел, как медведь вышел на лед, на противоположный от Приуральского берег, прямо на переправу. Увидев машину, мишка побежал в сторону леса, - рассказала жительница д. Еремеево Анна И.

Жители рассказывают, что медведей шатается вблизи с населёнными пунктами несколько – были примечены и крупные, и мелкие особи.

- Ближе к ноябрю медведи уснули, но после того, как 7 ноября, выпал снег с дождем, большая часть медведей вышла из спячки. Видели даже, как в Еремеево рылся один медведь в помойке. Недалеко от деревни недавно тоже были замечены следы опасного зверя, - сообщила Анна И.

Жителей беспокоит, что в данной ситуации у животных больше прав, чем у человека.

- В том году медведь ходил близ д. Еремеево, жители боялись выходить вечером из домов. Четверо охотников, рискуя жизнями, решили начать преследовать медведя с двумя собаками, чтобы отогнать его от деревни. Вышло так, что собаки наткнулись на зверя, но медведь не испугался, а накинулся на собак. Одну собаку убил. Охотники застрелили зверя и сообщили о случившемся в полицию. После чего шло долгое следствие, охотникам грозил большой штраф. В итоге, по предписанию было сожжено мясо и шкура убитого медведя, - рассказал житель п. Приуральского Андрей Б. - Наши мужики зареклись, что даже если медведь выйдет гулять по самой деревне, они больше не выйдут отгонять зверя – пусть приезжают специалисты и отлавливают шатунов по закону.

Выходит, что медведь признаётся опасным в том случае, если он гуляет по самой населённой территории. Но вблизи деревни тоже кипит жизнь – по дороге от Еремеево до Приуральского ходят люди (это единственный путь сообщения между населёнными пунктами), люди заготавливают дрова, сейчас будут отправляться за елями к празднованию Нового года. Предписанные действия для сельчан – вызвать полицию, которая может выстрелить в зверя в населённых территориях. Только в законодательстве не учитывается тот факт, что к таким отдалённым пунктам полиция будет добираться от двух часов и более. Животные, представляющие угрозу жизни и здоровью жителей, не будут всё это время сидеть и мирно ждать, когда их застрелят.

- В п. Палью мужчина застрелил медведя, который пришёл к нему в сарай. Тоже были долгие разбирательства. Зная о таких инцидентах, местные охотники не будут даже тайно уничтожать животное, ведь выплачивать штрафы никому не хочется, - пояснил еремеевец Александр И.

Жителей Троицко-Печорского района пугают не только косолапые, но и волки. Рыбак Аркадий В. Заметил стаю из 10 волков вблизи самого райцентра, когда рыбачил на реке. Также постоянно поступают сообщения от жителей Троицко-Печорска, что в пгт. замечены опасные хищники.

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