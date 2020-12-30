В селе Усть-Лыжа Усинского района Республики Коми решили встретить Новый год по-особенному и ярко, о чем и рассказала \\"Комсомолке\\" библиотекарь местного храма книги Татьяна Филиппова.Год тяжёлый был, признаются жители Усть-Лыжи. Пандемия, самоизоляция, коронавирус. Но это не мешает встретить от души 21-ый всем вместе. В новогоднюю ночь жители села соберутся дружно и поприветствуют Год быка - на берегах реки реки Лыжи возле Дома культуры с салютом в залп в целых СТО залпов!- Новый год ждём, праздник, несмотря ни на что, никто не отменял, - отметила \\"КП-Коми\\" Татьяна Филиппова.Праздник для жителей села готовили дружно, собирали денежку Ванюта Е.И., Филиппова Т.В., Хозяинова Л.М., Филиппова А.Н., Изварина И.А., Халепо М.О., Филиппова Е.В., Халепо Н.И.Не поскупились на праздник и местная администрация, и Дом культуры.С наступающим!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВода забрала: отец трагически погибшего в подлодке «Курск» Александра Халепо из коми села Усть-Лыжи утонул в полыньеНедавно Валерию Халепо исполнилось 65 лет (подробности)