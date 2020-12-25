Настя Лабецкая прочно прописалась в СМИ Коми, невольно закрепив за собой шаблон «особенной художницы». Девушка из Затона интересна не своей физической непохожестью — с раннего детства она живёт с диагнозом ДЦП, а инфоповодами, которые генерирует похлеще матёрых селебрити. То логотип для гонщика Антона Мельникова разработала, то с олимпийским чемпионом Александром Зубковым встретилась, то очередную выставку открыла. В прошлом году инстаграм Лабецкой «взорвали» фолловеры популярной певицы Полины Гагариной. Победительница Фабрики звёзд, призёр «Евровидения» приобрела картину нашей художницы и поделилась этой новостью со своими подписчиками.Идёт, хохочет!Обезоруживающая улыбка, горящие глаза, дерзкая стрижка, взъерошенные рыжие волосы. Глядя на неё, я как будто подключаюсь к какому-то мощному генератору энергии. Беру под руку, силища в её руках невероятная. Она и меня подхватит, если вдруг решу распластаться на льду.По пути в редакцию сплетничаем про «женихов», переглядываемся и смеёмся. Иногда я понимаю речь Насти не с первого раза, но как ни странно, о парнях мы можем говорить часами. До места назначения нужно преодолеть три этажа. Будем честны, не каждый из нас заберётся туда без отдышки, а она идёт, хохочет. Её чувство юмора — доброе, светлое, даже детское. Друзья знают, Насте палец в рот не клади — зашутит. На лестнице ловим на себе недоуменные взгляды. Идущие навстречу люди то пугаются как при контакте с НЛО, то судорожно хотят чем-нибудь помочь. Она к подобному поведению окружающих привыкла и не обижается, в нашем провинциальном городе её не раз пытались «наказать» добром и отвести домой, когда она, например, гуляет и о помощи не просит.На вопрос, что человек должен знать для понимания «инвалидности», отвечает:— Прежде всего, что у всех есть свои ограничения. Кто-то не умеет петь, но это же не значит, что он другой, и его надо жалеть. Или при нем обсуждать, глазея и тыкая пальцем: «Ой, бедный, петь не умеет». Ведь и среди людей с инвалидностью очень много штампов по отношению к другим. Мы все разные, и это не делает нас хуже или лучше.От жд вокзала до ГосдумыНастя приехала ко мне не просто поболтать, а с профессиональной миссией. Принесла на обсуждение свою новую прозу. Она любит «живой» русский язык, экспериментирует со стилями, в её манере сплетать слова в художественный текст есть что-то мистическое. Но писателем Настя себя не считает, слишком мало на её взгляд, она посвящает себя этому делу.Более «раскручена» Лабецкая-художник. Её работы выставлялись от железнодорожного вокзала в Сыктывкаре до государственной думы в Москве. Хобби удалось монетизировать. Нельзя сказать, что картины покупаются часто, но этого хватает, чтобы запастись холстами, красками и другими дорогостоящими товарами для арсенала художника.Пандемия внесла свои коррективы в жизнь девушки, студия «Контражур», где она занимается, закрылась на карантин. И Настя пережидала этот неспокойный период дома то за мольбертом, то за компьютером: продолжает работать с прицелом на Питер, там её картины ещё не выставлялись. А суровый 2020 год запомнился не ограничениями и всеобщей паникой, а летним теплом и неспешными прогулками по утрам.Раз — и всё хорошо!Есть штампы, которые больно ранят, ведь многие до сих пор считают, если ты не так говоришь, двигаешься, выглядишь, значит, интеллектуально не развит. Так было и в детстве. В раннем возрасте Насте ставили отставание в развитии. Только в 9 месяцев обнаружили ДЦП с сопутствующим диагнозом «полная глухота», много времени было упущено. А в три года выяснилось, что ребёнок нормально слышит, сохранность слуха 90%. Вспоминает, что долго «не хотела» ходить и осваивать устную речь, привыкла общаться на «жестовом». Сюжет покруче любой драмы, которые она не любит. «Там обычно хэппи энд: раз — и всё хорошо, а жизнь — это про другое», — признаётся Настя.Возможность идти своим путём — главное достижение в жизни, по мнению нашей героини. Она скромно говорит о своих картинах, писательских экспериментах и с осторожностью относится к популярности. За всеми выставками, победами в конкурсах, конечно же, часы работы, бессонные ночи раздумий, 1001 способ как справится с мольбертом и кистью, когда мышцы отказываются повиноваться. Но все проблемы, слёзы, ссоры, сомнения за ширмой, она не хочет, чтобы её жалели и делали акцент на физическом недуге. Да, гиперкинезы, да, затруднения с речью и увы, это уже не исправить. Девушка не просто научилась жить и адаптировалась в социуме, она «отвоевала» своё место в творческой Вселенной.Сам себе режиссерСейчас Лабецкая проходит учёбу как продвигать своё творчество в Инстаграме, продолжает писать картины, публиковать сказки и рассказы в детском журнале «Радуга», многое из неизданного есть на её страницах в социальных сетях. В общем, сама себе PR-менеджер и арт-директор и, надо сказать, у неё неплохо получается. Чувствуется, курс по предпринимательству, где мы с ней и познакомились -нное количество лет назад, не прошёл даром. Признаётся, в творчестве важен баланс. Если хочется создавать, а не гнить на нелюбимой работе, то почему бы и не научиться себя продавать?Я не знаю, какая самая престижная премия у художников, но я бы дала Насте «Оскара»! И «выписывала» бы общение с ней в качестве профилактики позитивного мышления. Как ни крути — правы коллеги журналисты, особенная она художница. Только вот особенность её не в инвалидности, а в искренности, цельности и безусловном таланте.Познакомиться с литературным творчеством Насти можно здесь. А с художественным - тут.Блиц-интервью1. Чай или кофе? С сахаром или без?Кофе с молоком и сахаром.2. Дед Мороз существует? Когда ты в последний раз сталкивалась с чудом?Однозначно существует! Для меня чудо, когда из непонятных пятен на холсте в конце рождается картина.3. Книга, после которой захотелось все изменить, свернуть горы?«Два капитана» Каверина.4. Что для тебя Новый год?Надежда на новую страницу, изменения в лучшую сторону, новые возможности. Елка большая настоящая в ярких разноцветных гирляндах, ожидание волшебства.5. Жизнь — это… движение6. Ты сова или жаворонок? Во сколько начинается и заканчивается твой день?Чокнутая птичка. Рано встаю, поздно ложусь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСотрудники сыктывдинского музея примерили образы с картинОни присоединились к акции #Изоизоляция (подробности)