Коллекционеров в Коми не так-то много, и зачастую все они – люди скрытные, но очень интересные. В преддверии Дня спасателя (27 декабря) о своей коллекции касок и шлемов пожарных «Комсомолке» рассказал начальник специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Коми Дмитрий Грошев.С чего всё началосьСыктывкарец Дмитрий Владимирович предан своему делу уже 30 лет: пошёл по стопам своего отца – стал пожарным. Его пятилетний сын Тимофей любит примерять каски и тоже мечтает стать огнеборцем, когда вырастет.– В 2008 году, возвращаясь из Санкт-Петербурга, я был проездом в Котласе. Поезд стоял долго, и я решил прогуляться по берегу Северной Двины, увидел небольшой, почти неприметный антикварный магазин. Стало интересно: что там? Я зашёл и…, – вспоминает Дмитрий Владимирович. – Она меня ждала! В своих руках я держал каску 1930-1940 годов! В голове – большие планы: собрать такую же коллекцию как в музее в Петербурге. Очень хотел, чтобы в моём кабинете был уголок истории. С этой каски началась моя коллекция, которая сегодня насчитывает более 60 защитных шлемов.Увлечение касками началось в Санкт-Петербурге, где Дмитрий учился в университете ГПС МЧС и защищался на кандидата технических наук в 2000-х годах. В культурной столице нашей Родины огнеборец, конечно же, посетил музей пожарной охраны, в котором увидел в том числе и пожарные шлемы. Аж глаза загорелись, как головные уборы тогда впечатлили, но Дмитрий и подумать не мог, что можно самому собрать подобную коллекцию.Даже Шостакович!О своей коллекции начальник части может говорить долго. Но именно про неё, про самую первую, мужчина рассказывает с особым трепетом.– Всем известный лозунг пионеров «Всегда готов!» изначально принадлежал пожарным, размещался на защитных шлемах и нагрудных знаках. Макет пожарной каски с такой надписью был утверждён на Первой конференции пожарных в 1923 году. У пионеров лозунг появился только в 1929, и лишь в 1942 году он закрепился на значках. Ведь поначалу девиз пионеров звучал «Будь готов», – проводит исторический экскурс Дмитрий Владимирович.Пожарные каски 1923 года делали из латуни, позже головные уборы начали производить из простой стали, покрывая их чёрным огнеупорным лаком. Защитные шлемы служили в 1930-1940 годах, в таких касках тушили пожары и в Великую Отечественную войну. Именно в подобной каске на известной фотографии 1941 года стоит на боевом посту известный советский композитор Дмитрий Шостакович. Кстати, каски образца 1923 года можно было встретить в советских глубинках и в 1960-70-х годах, их продолжали использовать по назначению.– У меня коллекции есть каски из более 25 стран. Самая старая каска – 1852 года из Франции, – показывает Дмитрий Владимирович. – Рядом – 1870 год. По каждой из них можно проследить ход истории целой страны.К примеру, после франко-прусской войны1870-1871 годов значительная часть земель Лотарингии и почти весь Эльзас были переданы Германии. Каски этих периодов отличаются: французские каски – в одном стиле, а каски Эльзас-Лотарингии – уже как немецкие.– Вот смотрите, на каске как будто изображён логотип Порше. Нет, это в качестве основы логотипа известной марки машины выбран герб Вюртемберга (королевства, существовавшего на территории Швабии с 1806 по 1918 годы, столица Штутгарт. – Прим.ред.), – пояснил пожарный. – Он представлял собой шахматное расположение оленьих рогов и чёрно-красных полос. Жёлтый фон, как и другие ключевые элементы, было решено оставить неизменными.Миллионы шлемовПо рассказам Дмитрия Владимировича, каски всё время совершенствуются. Меняется материал и элементы. В 80-х годах 20 века в странах Западной Европы были введены новые стандарты – стало запрещено использовать на защитных касках металлические элементы, которые могли выступать проводником электрического тока. Это обосновано, ведь пожарный работает с водой в горящем здании, а значит, существует риск поражения электротоком.Многие пожарные каски похожи на военные. Например, у французских касок имелись сходства с касками драгун и кирасир, на них также был гребень, который защищал голову.– В Чехословакии в 1928 году было выпущено несколько миллионов шлемов для военных. На них прикрепили шильду, сделали гребень и отдали в пожарную охрану. Так они нашли новое применение, стали защищать головы огнеборцев, – восхищается наш собеседник.Дмитрий Грошев знает историю каждой своей каски: «Вот шлем из Новой Зеландии конца прошлого века. А вот итальянская каска мотоциклетных команд быстрого реагирования 1953 года. Кстати, мотоциклист-пожарный может добраться до огня как по автомобильным трассам, так и в местах, где машина ни в жизни не проедет. А вот австрийская, на ней изображён Святой Флориан – покровитель трубочистов, пекарей и пожарных. А вот, к примеру, на эмблеме каски Вюртемберга раньше была корона, которую после революции в Германии с неё «сорвали»…В основном, в хорошем состоянии сохранились каски небольшого размера, видимо, потому что реже использовались и просто когда-то залежались на складах. Сейчас в планах у Дмитрия Владимировича найти брандмайорские каски Российской Империи до 1918 года, ранние каски Советской России до 1923 года, а также старые каски других стран.Интересный фактБольшинство пожарных в Западной Европе зачастую добровольцы. Они могут работать по различным профессиям – быть учителями, продавцами, водителями, фермерами и так далее, и в то же время тушить пожары. Муниципалитет им покупает экипировку, и они защищают свою маленькую деревушку или город, в которых проживают.– Хочешь ты в детстве стать пожарным, любишь лазить по лестницам, поливать с пожарного брандсбойта: мечта раз – и сбывается! – уверен начальник части, показывая шлемы добровольцев-дружинников.СПРАВКА КП:КТО ЧТО коллекционируетБиблиофил – книги, ганофил – огнестрельное оружие (с порохом), гелатофил – упаковки от мороженого, диджитабулист – напёрстки, кампанофил – колокольчики, мемомагнетист – магнитики на холодильник, нумизмат – монеты, пирофил – спички и зажигалки, стилофил – карандаши, филателист – почтовые марки, фитофил – домашние растения и кактусы, шелонофил – изображения черепах, филограф – фото известных личностей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Спасшему из огня двух детей пожарному из Ухты вручили наградуМаленькие девочка и мальчик были заперты в горящем доме (подробности)