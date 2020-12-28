На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 28 декабря в России 27 787 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 286 новых случаев.Всего в республике сейчас 29 525 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 567 пациентов, 5 новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 26 843 человека (353 пациента выздоровели за сутки).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСотни людей решили стать волшебникамиЧудеса под Новый год (видео) (подробности)