Вчера в Печоре неизвестный стрелял из ружья прямо в городе, сообщают очевидцы. Целился по собакам, но чуть не попал в ребёнка, который гулял со своим домашним питомцем.– Мужчина в темной куртке со светлыми полосками стрелял в собаку по адресу Комсомольская 35 с торца 1-го подъезда в 20:15. Мужчина, думайте головой, что вы делаете? В это время в этом месте гулял ребёнок с собакой на поводке, счастье, что вы попали не в моего ребёнка и не мою собаку. У ребёнка стресс и истерика, как теперь ей гулять с собакой? Запомните, в следующий раз вы можете попасть в человека! – написала пост в соцсетях на эмоциях Наталья Терентьева.Женщина пояснила \\"Комсомолке\\", что теперь у 13-летней дочери шок – она не хочет выходить на улицу, боится, что опять мужчина будет стрелять из ружья. Мужчина же, по словам девочки, стрелял целенаправленно в соседского пса.По версии жильцов дома, в этот вечер не обошлось без жертв.– Со вчера соседская собака так не вернулась домой. Его ищут, но найти не могут, - пояснила Наталья Терентьевна. – Кобелёк рос у нас на глазах, ранее беспризорного, его приютила семья – подобрали в сильный мороз с железной дороги. Он лаял на всех почти, но не кусал никого ещё.Женщина сказала, что планирует написать заявление в полицию о случившемся.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Жительница Ухты едва отбила своего щенка от своры домашних собакИзвестны подробности происшествия (подробности)