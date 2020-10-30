«Прячутся все одинаково: и должники, и потерпевшие»: как проходят рабочие будни судебных приставов Коми

"Прячутся все - и должники, и потерпевшие": судебные приставы отмечают профессиональный праздник"Прячутся все - и должники, и потерпевшие": судебные приставы отмечают профессиональный праздник. Фото: regnum.ru.

В этой профессии не бывает случайных людей. Тут работают мужчины и женщины, мягкие и импульсивные, ранимые и спокойные. Они носят бронежилеты, наручники, электрошокеры и газовые баллончики. Недавно Федеральную службу судебных приставов приравняли к силовым ведомствам. 1 ноября судебные приставы отмечают профессиональный праздник. О суровых забавных рабочих буднях «КП-Коми» рассказал Андрей Носов – пристав, обеспечивающий безопасность в суде. А ещё Андрей должен приводить в суд людей, уклоняющихся от добровольного его посещения – свидетелей, потерпевших, подсудимых.

Ловить надо утром

Рабочий день судебного пристава начинается рано утром — в 6-7 утра. Это самое удачное время, чтобы застать и поймать кого-то дома.

Андрей Носов "Всех сложнее и труднее искать алиментщиков. Эти хитрые ребята умеют очень хорошо скрываться – у них часто нет документов, нет работы, они проживают «не по прописке». Фото: Елена Мезенцева

– Мы сами находим место жительства и работы провинившихся. Часто бывает, что нашли ребят, а у них уже сверху новое дело – проходят свидетелями, потерпевшими или могут быть даже осуждёнными на реальный срок. В основном, они все идут по кругу: сначала подсудимые – мы их ищем, потом – осуждённые, мы снова за ними ездим, чтобы исполнить меру, предписанную судом, – рассказывает Андрей. – Чаще забывают про назначенные им обязательные работы, не ходят на отметку к инспектору. В таком случае суду приходится ужесточать меры воздействия.

– Нередко случается, что потерпевший отказывается ехать с нами в суд. Дело возбуждено, проведено расследование, дошло до суда, а человек не хочет ехать в суд, и всё тут! – восклицает пристав. – Мол, я уже себя не чувствую обиженным, отлегло. И сопротивляются так же яростно, как подсудимые – прячутся и подговаривают родственников, чтобы те сказали, что их дома нет.За некоторыми личностями приходилось так часто выезжать, что приставы запоминают не только их, но и многих их родственников.

Игры в прятки

На какие только ухищрения ни идут люди, чтобы спрятаться от пристава. Куда только ни загонит фантазия человека, дабы избежать возможного наказания. Часто приходится догонять человека для привода в суд: оригиналы выпрыгивают в окно, бегают по лестничным пролётам и улице.

Кто-то вдруг в тишине постучался в двери. Неужель ты ко мне, прячусь и не верю!.. Фото:Primechaniya.ru

– Однажды пришёл за подсудимой, меня встречает её брат и на чистом глазу говорит: «Сестры дома нет». А я смотрю на уборную, вижу, что из-под умывальной тумбы вытащено помойное ведро, возле него разлита вода, — вспоминает случай Андрей. — Я заглянул в тумбу – там, скрючившись, свернулась в клубочек девушка. В голове не укладывается порой – ну взрослые же люди!

Ещё одна подсудимая, на памяти пристава, очень хорошо спряталась в кровати – старой, с продавленным пружинным дном. Постель была очень аккуратно заправлена сверху одеялами, на вид и не скажешь, что там кто-то мог хорониться.

– Я стою, разговариваю с тётей девушки, которая, конечно, заверяет, что дома никого нет, – рассказывает почти ежедневную ситуацию Андрей. – Краем глаза вижу – кровать-то шевелится. Подошёл, проверил, нашёл.

Первое место в топе самых оригинальных мест для пряток занимает балкон. «Приводные», наверно, думают, что раз они вышли на воздух, то там их искать никто не будет. Удивительно, сидят там под одеждой, в полках, под разными предметами. Как-то приставы пришли за мужчиной, его супруга традиционно заявила: мужа дома нет!

– Я захотел осмотреть дом, женщина начала приводить разные доводы, чтобы не допустить этого. Ну понятно по реакции — благоверный дома.

Сначала дама попросила подождать, пока проснутся дети. Андрей подождал. Когда детки проснулись, пристав пошёл к балкону, а там – чудо-чудное, укрывшись одеяльцем, сидит человек.

– Прошу его выйти – сидит. Хочу зайти – его жена начинается истерить, не пускать на балкон. При детях скандалов надо избегать, – рассказывает Андрей. – Пришлось подождать, когда она отвлечётся, чтобы выйти на балкон. Пока я не скинул одеяло, осуждённый так и не встал, сидел до упора: а-ля «я – невидимка».

В деревнях и микрорайонах города, например, Лесозаводе или Максаковке, найти человека для привода в суд гораздо легче. Лайфхак: находишь первого попавшегося человека, даёшь ему описание нужного товарища – вуаля, тебе рассказывают, где он, с кем он и т. д. Особенно помогают в таких ситуациях асоциальные личности – они обязательно заметят новенького на своей территории или укажут, где прячется их «браток».

Призывать к совести

Всех сложнее и труднее искать алиментщиков. Эти хитрые ребята умеют очень хорошо скрываться – у них часто нет документов, нет работы, они проживают «не по прописке», а даже если их и застанешь на месте регистрации, то взять у них абсолютно нечего. Живут бедно, из техники только самое необходимое, но не подлежит изъятию или неликвидно.

– Если что-то изъяли, то выставляем всё на торги, иногда должники выкупают свою технику, а чаще её никто не выкупает. У нас получается, что мы гоняемся за должником, чтобы описать имущество, а потом гоняемся, чтобы вернуть всё обратно. Раньше к профилактической борьбе с неуплатой алиментов подключалась епархия: разговаривали с должниками, призывали к добру, давили на совесть. Сейчас этой практики нет, – сожалеет Андрей.

Судебный пристав Андрей Носов прекрасно знает, "где сидит фазан". Фото: Елена Мезенцева.

Качества судебного пристава

– Работа судебного пристава – это когда постоянно приходится сталкиваться с негативом. Начинать всегда сложно, а потом пристав либо привыкает, либо меняет работу. Если человек не способен применить силу, настойчивость, средства защиты, то не надо выбирать этот путь. Обязательный критерий – 1 или 2 группа здоровья. Недавно моей миниатюрной коллеге пришлось применить электрошокер, потому что ей оказали сопротивление. Молодец, отреагировала быстро и профессионально.

Будущий пристав проходит обязательное тестирование – проверку на склонность к коррупции, употреблению алкоголя и наркотических веществ. Должна быть хорошая физическая подготовка. Человек, идя на службу, должен понимать, сможет ли бежать за кем-то или упадёт с одышкой.

Топ мест, где приставы находят человека

Лестничные пролёты

Платяной шкаф

Собачья будка

Антресоли

Кровать

Погреб

Балкон

Сарай

Хлев

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