«Если надо, мы встаём навстречу буре»: МВД по Коми сняли клип ко Дню сотрудника органов внутренних дел

Сегодня вся Россия отмечает День сотрудника органов внутренних дел. Фото: скрин с видеоролика МВД по Коми.
Видеоклип ко Дню сотрудника органов внутренних дел представила пресс-служба МВД по Коми. При его создании использовано оперативное видео из архивов регионального МВД. Смотрим, впечатляемся.
Исполнители в ролике - участники внештатного коллектива художественной самодеятельности Министерства внутренних дел по Республике Коми.
С профессиональным праздником, друзья!
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