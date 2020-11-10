«Если надо, мы встаём навстречу буре»: МВД по Коми сняли клип ко Дню сотрудника органов внутренних дел

Сегодня вся Россия отмечает День сотрудника органов внутренних дел. Фото: скрин с видеоролика МВД по Коми.

Видеоклип ко Дню сотрудника органов внутренних дел представила пресс-служба МВД по Коми. При его создании использовано оперативное видео из архивов регионального МВД. Смотрим, впечатляемся.

Исполнители в ролике - участники внештатного коллектива художественной самодеятельности Министерства внутренних дел по Республике Коми.

С профессиональным праздником, друзья!

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