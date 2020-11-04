«Хочу показать людям красоту их сердец»: сыктывкарская художница рассказала о жизни одного приюта

Инга Поповская (1992 г.р) – живописец, график. Фото: предоставила Инга Поповская

Шустрые и добрые, грустные и счастливые, толстенькие и худенькие… На выставке они смотрят на нас так искренне и виляют своими пушистыми хвостиками. Картины, демонстрирующие светлую сторону сыктывкарского приюта для собак «Друг» западают в душу с первого взгляда, ведь они написаны с огромной любовью к четвероногим и с большим уважением к работникам приюта. Автор работ, художник Инга Поповская, уже 11 лет сама является волонтёром «Друга»: ухаживает за животными и убирает вольеры, выгуливает их по выходным, и, главное, своей заботой учит собак снова верить человеку, забыв про предательство, боль и разочарование… В свою очередь, собаки дарят Инге вдохновение, радость и любовь.

Собаки дарят Инге вдохновение, радость и любовь. Фото: предоставила Инга Поповская.

Собаки в приюте бесконечно ждут человека

– У нас в приюте есть собаки-терапевты. Когда случается неприятность или плохое настроение, достаточно прижаться к некоторым пёселям, вдохнуть «поглубже» их спокойствие, посмотреть в понимающие глаза – и всё проходит. Вот «Дама преклонного возраста», например, у нас настоящий психотерапевт, – рассказала Инга, показывая на картину.

Когда случается неприятность или плохое настроение, достаточно прижаться к некоторым пёселям, вдохнуть «поглубже» их спокойствие, посмотреть в понимающие глаза – и всё проходит. Фото:предоставила Инга Поповская.

Самые яркие сюжеты – это моменты радости от встреч. Вот картина «Светкин хвост» – собирательный образ женщин, которые приходят покормить собак. Когда работник идёт по территории приюта, за ним обязательно увяжется «хвост», и у каждого он будет свой. За одним человеком идут одни «хвостатые», за другим – другие.

Когда работник идёт по территории приюта, за ним обязательно увяжется «хвост», и у каждого он будет свой. Фото: предоставила Инга Поповская

А вот «Прощание Славянки» - из вольеров высунулись любопытные мордочки и наблюдают, как их бывший сосед, наконец-то, завёл себе человека. Счастливый и свободный бежит по зелёной зоне к своей новой семье – теперь его поводок крепко держит мужчина, а статная дама в красной шляпе с восхищением следит за его игрой.

"Прощание Славянки". Фото: Нина Юшкова Фото: Нина Юшкова

И посуду мыть не надо!

– У нас в приюте работает повар, который готовит для 300 питомцев Приюта. Еда и собаки – это отдельная история. Ранее голодающим и беспризорным теперь не терпится получить свою порцию вкусняшки. Не так тяжело наготовить для большой своры собак, как собрать в себе силы, чтобы не повестись на вечно просящие глаза и не дать лишнего кусочка.

Еда и собаки – это отдельная история. Фото:предоставила Инга Поповская.

Еда для собак готовится в огромных баках, потом распределяется по порциям. Питомцы после трапезы сами вылизывают до блеска всю утварь и даже умудряются вычистить баки – забавное зрелище, которое и вдохновило меня на картину «И посуду мыть не надо!», – поделилась художница.

«И посуду мыть не надо!». Фото: Нина Юшкова Фото: Нина Юшкова

Гога жив!

Большинство работ картин посвящено лучшему другу художницы – Гоге. В прошлом году вся республика следила за его судьбой – он случайно сорвался с поводка и весь мир искал его долгих две недели. В этом году любимца Инны не стало, но он продолжает жить в её сердцах и на холстах. Ещё он смог исполнить её главное желание – он к ней вернулся.

Большинство работ картин посвящено лучшему другу художницы – Гоге. Фото: Нина Юшкова Фото: Нина Юшкова

– Я не верила в переселение душ до недавнего времени. Когда я страдала от потери Гоги, я молила небеса, чтобы он вернулся ко мне в любом облике – пусть в образе рыжего паренька или маленького воробушка, ну чтобы я могла продолжить жить дальше со своим другом. И чудо произошло: я пришла в приют и почувствовала знакомую энергетику, смотрю, ко мне прибежала новенькая постоялица – рыжая, мудрая с темным носиком – это был он! Я сразу дала ей имя Гага. Кто был знаком с моим Гогой, точно скажет, что я не сошла с ума – у этих собак одна душа. Мой второй пёсель Тихон, прежде не ладивший ни с кем, кроме Гоги, сразу же нашел общий язык с Гагой: они целовались при первой встрече так, как когда-то с Гогой после разлуки. Она забежала в мою мастерскую и сразу улеглась на любимое место прежнего питомца… Было столько подтверждений за всё время, просто не перечесть, что мне оставалось только поверить в реинкарнацию, – не скупилась на чувства автор работ.

Гога и Гага. Фото: предоставила Инга Поповская

Не сдержать слёз

– Я не хотела, чтобы моя выставка вызывала грусть – она о светлой и постоянной любви… Любви к каждой жизни, терпении волонтёров и, конечно, это мой призыв к людям, чтобы они были в ответе перед теми, кого приручают, – добавила собеседница, – Если бы разведенцы знали, что подброшенные к дверям Приюта щенки не выживают без мамы, они бы стерилизовали свою собаку. Если бы хозяин слышал, как скулит оставленное им животное, как оно ждёт его – он бы нашёл для него уголок в своём доме. В приюте очень много собак, у всех есть своя грустная история, и только мы, обычные люди, сможем спасти их и подарить им смысл жизни.

Справка КП

Инга Поповская (1992 г.р) – живописец, график. Участник и дипломант выставок на территории России и Республики Коми, в числе которых V Международная выставка-конкурс современного искусства «Санкт-Петербургская неделя искусств», 6-ая Международная выставка акварельной живописи «Аквабиеннале-2014» в Петрозаводске, IX Всероссийский «Васнецовский пленэр», Всероссийский молодежный форум СЕЛИГЕР 2013 направление АРТ-Квадрат. Работает педагогом дополнительного образования в Коми национальной гимназии. Персональные выставки: «Как я провел этим летом» (Сыктывкар), «То, что не объять» (Сыктывкар), «Дуэт» (Вельск, Архангельская область).

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