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Общество

«Это должна быть морская раковина с жемчужиной внутри»: ветеран УИС по Коми делает поделки из древесной кости

Николай Панюков на пенсии нашёл необычное увлечение
Елена СЕРГЕЕВА
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Николай Энгельсович Панюков делает поделки из сувели. Увлечение пришло на пенсии. Фото: УФСИН по Коми.

Николай Энгельсович Панюков делает поделки из сувели. Увлечение пришло на пенсии. Фото: УФСИН по Коми.

Ветеран уголовно-исполнительной системы Коми Николай Энгельсович Панюков на заслуженном отдыхе нашел себе необычное увлечение – изготовление поделок из древесной кости. Для своих работ он использует особое природное образование, которое формируется на стволе березы - сувель.

Необычное увлечение

Николай Энгельсович почти сорок лет отдал службе в уголовно-исполнительной системе. Начинал свой трудовой путь инженером-экономистом планово-экономической части учреждения ОС-34/1 МВД Коми АССР, а на заслуженный отдых ушел в звании полковника внутренней службы с должности помощника начальника Управления по организационно-штатной работе группы оргштатной работы УФСИН России по Республике Коми. На пенсии Николай Энгельсович нашёл для себя отдушину в необычном увлечении – изготовлении поделок из березовой сувели.

Сувель березы – это нарост, образующийся на стволе дерева, который называют древесной костью за внешнюю схожесть со строением костной ткани. Фото: УФСИН по Коми.

Сувель березы – это нарост, образующийся на стволе дерева, который называют древесной костью за внешнюю схожесть со строением костной ткани. Фото: УФСИН по Коми.

Сувель берёзы – это нарост, образующийся на стволе дерева, который называют древесной костью за внешнюю схожесть со строением костной ткани. На срезе она похожа на разводы мрамора со свойственным материалу сечением и лучами, а по цвету – напоминает перламутр. Ее оттенки бывают разными: коричневыми, розоватыми или даже зеленоватыми. Мастера по работе с деревом ценят этот природный материал не только за красоту, но и за то, что он отлично поддается обработке. Из сувели делают красивейшие изделия, цена за которые порой достигает немалых сумм.

От яркой идеи – до прекрасного сувенира

Но для Николая Энгельсовича работа с древесной костью – пока лишь приятное времяпрепровождение. Этим необычным занятием он увлекся два года назад. Сейчас в его коллекции самые разные изделия – шкатулки, подсвечники, тарелки, сувениры. Но поначалу он не сразу разглядел в причудливых формах сувели возможность для творческой самореализации.

- Однажды шёл по лесу и увидел необычный нарост на дереве. Он мне приглянулся, подумал, что из него можно что-то сделать, взял с собой. Но долгое время он лежал без дела. А потом мне приснился сон, что это должна быть морская раковина с жемчужиной внутри. Я начал работу с сувелью и с тех пор увлекся этим занятием, - рассказывает Николай Энгельсович.

На срезе она похожа на разводы мрамора со свойственным материалу сечением и лучами, а по цвету - напоминает перламутр. Ее оттенки бывают разными: коричневыми, розоватыми или даже зеленоватыми. Фото: УФСИН по Коми.

На срезе она похожа на разводы мрамора со свойственным материалу сечением и лучами, а по цвету - напоминает перламутр. Ее оттенки бывают разными: коричневыми, розоватыми или даже зеленоватыми. Фото: УФСИН по Коми.

Рабочий материал для своих изделий ветеран находит во время походов в лес за грибами. По его словам, глядя на нарост на березе, нельзя точно сказать, каков он внутри, но все же определенные прогнозы сделать можно.

– Обычно, чем более корявый нарост, тем богаче и интереснее его внутренний рисунок. Также узор зависит от того, где растет береза, и способа сушки этой части дерева. После того, как подходящий материал найден, его нужно обработать. Это долгий и трудозатратный процесс. Сувель сушится, распиливается, затем начинается шлифовка. После того, как изделие готово, оно очищается от пыли, полируется, обрабатывается лаком или воском, используется и горячая олива, – делится секретами работы мастер.

Процесс изготовления одного изделия может занимать до нескольких месяцев. Впрочем, по признанию Николая Энгельсовича, найти и обработать материал – это лишь полдела. Самое сложное в этом занятии – придумать яркую идею для воплощения.

– Решение о том, какое изделие сделать из сувели, приходит не сразу. Порой оно зреет месяцами, а саму поделку делаешь за пару дней. А бывает наоборот: идея рождается мгновенно, а для ее реализации не хватает каких-то составляющих. Однажды мне попался нарост в виде раковины от улитки, но я долго не мог найти подходящей веточки для завершения композиции. Зато когда нашел, получился прекрасный сувенир. Суметь найти интересную идею и грамотно ее воплотить – вот задача настоящего мастера, - поясняет Николай Энгельсович.

Мастера по работе с деревом ценят этот природный материал не только за красоту, но и за то, что он отлично поддается обработке. Из сувели делают красивейшие изделия. Фото: Уфсин по Коми.

Мастера по работе с деревом ценят этот природный материал не только за красоту, но и за то, что он отлично поддается обработке. Из сувели делают красивейшие изделия. Фото: Уфсин по Коми.

Для души

В планах ветерана уже много задумок для дальнейшего творчества. Впрочем, большим мастером он себя пока не считает: «Поделки, которые я делаю – для меня это способ приятно и с пользой провести время. Делаю их для души. Но меня радует, что мои работы получают положительную оценку, это вдохновляет на дальнейшее совершенствование навыков».

Пока работы ветерана выставлялись только на выставке в Центре коми культуры. Но всегда есть к чему стремиться. Вполне вероятно, что однажды мы сможем увидеть творчество ветерана уголовно-исполнительной системы на республиканской выставке декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов «Мастер года».

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