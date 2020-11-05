«Если бы не врач, то мы бы не выжили»: в Сыктывкаре живёт семья, в которой все заразились коронавирусом

Сыктывкарка подчеркивает, что семьи с животными, которые неожиданно оказались в условиях соблюдения самоизоляции, никак не защищены. Фото: личный архив.

Истории с долгим ожиданием скорой помощи, неразберихой с тестами на коронавирус и нескончаемыми очередями в поликлиниках для Коми не уникальны. К сожалению, с ними сталкиваются практически все пациенты с подозрением на COVID-19. Гораздо страшнее, когда заложниками вируса становится целая семья, которая не имеет поддержки, но обязана самоизолироваться для здоровья остальных. Сыктывкарка Марина Торопова поделилась с «КП-Коми» историей, как целая семья выживет на самоизоляции.

В заложниках у вируса

Все началась в начале октября, когда вторая волна коронавируса накрыла Коми. У Марины заболел старший Артур, высокая температура держалась несколько дней. Взяли мазок на корону, но результаты надо было получать с боем. И это был первый эпизод взаимодействия с системой здравоохранения, который ее удивил и возмутил.

- Тест брали в среду, только в понедельник смогла дозвонится до лаборатории. Там ответили, что результат анализа готов, но сообщить мне его не могут: надо дождаться машины из детской поликлиники, куда отвезут результат, а потом и сообщат нам. Я возмущаюсь: я мама и я могу узнать результат, чтобы начать оперативное лечение? Это важно, когда каждая минута на счету! Но мне ответили — ждите! Поликлиника забрала результат только в обед во вторник, тогда нам и сообщили о положительном анализе. Я считаю, что это неприемлемо, лаборатория должна держать связь с поликлиникой 24/7 и сразу сообщать о положительных результатах семье, - говорит Марина.

Спустя некоторое время положительные анализы подтвердились у 91-летней бабушки сыктывкарки, ее 63-летней мамы и младшего сына Андрея. К счастью, Марину болезнь обошла. На семейном совете было принято решение отказаться от госпитализации, так как старших могут разделить с детьми — их положат в детскую больницу, остальных — во взрослую.

Таким образом, семья и немецкая овчарка по кличке Граф оказались замурованы в стенах квартиры. Родных и близких, которые могут принести продукты и лекарства, у них нет. И, как оказалось, что Сыктывкар не приспособлен к помощи этой категории самоизолированных горожан.

Накануне получения положительного теста на ковид Марина, как будто предчувствуя, забила морозильную камеру мясом и рыбой, а холодильник сыром, фруктами, колбасой. Фото: личный архив.

Даже не выгулять

Накануне получения положительного теста на ковид Марина, как будто предчувствуя, забила морозильную камеру мясом и рыбой, а холодильник сыром, фруктами, колбасой. Но с первых дней самоизоляции замаячила проблема: кто будет покупать продукты первой необходимости (молоко, хлеб, средства гигиены и так далее)? Удивительно, но волонтерские организации, о которых писали везде с первых дней пандемии, не смогли помочь семье с ковидом.

- В организации «Мы вместе» сказали, что с собак они не выгуливают, мусор не выносят, а заявку на продукты обрабатывают два дня - это долго. В «Единой России» после того, что мы сказали, что болеем ковидом, просто повесили трубку, а затем не отвечали на звонки, - рассказывает Марина.

С покупкой необходимых продуктов помогла соцзащита, но с оговоркой.

- Когда мы обратились в первый раз, то нам озвучили ценник: покупка продуктов - 150 рублей, вынос мусора — 180 рублей, выгул собаки — 100 рублей. Я написала о ценнике в электронную приемную мэра Сыктывкара с требованием организовать работу. Спустя время нам позвонили и сказали, что услуга все же бесплатна, - поделилась Марина Александровна.

Хлеб - всему голова! А сейчас как никогда. Фото: личный архив.

Но выгуливать большую собаку пришлось самой. Для этого в специальном бланке уведомления Роспотребнадзора о необходимости соблюдать самоизоляцию Марина сделала отметку, что будет выносить мусор и выгуливать Графа в безлюдное время суток, так как это делать больше и некому.

Вообще, о собаке отдельный разговор. Марина подчеркивает, что семьи с животными, которые неожиданно оказались в условиях соблюдения самоизоляции, никак не защищены.

— Я начала прорабатывать вопрос, написала главе Коми с просьбой оказать содействие пристроить чистопородную собаку со всеми документами в питомник МВД, пока вся семья болеет. Из приемной главы обращение отправили в министерство внутренних дел, откуда я получила ответ: правовые акты не предусматривают содержание собак, которые принадлежат гражданским лицам. Но я думаю: а если бы в нами, что-то случилось? А куда собаку? Выкидывать на улицу? Но Граф — это же настоящий член семьи. Мне думается, что во время пандемии нужно как минимум приют для таких случаев организовать, — делится Марина.

Выжили благодаря врачу

Отдельный квест — взаимодействие с представителями министерства здравоохранения. Марина звонила на горячую линию минздрава, чтобы пожаловаться о неоказании помощи. Однако линия оказалась совсем не горячей: трубку взяли с 15 раза, когда сыктывкарка уже выучила мелодию, звучащую вместо гудков.

— Мне ответили, чтобы я написала письменную жалобу. То есть согласно 59-ФЗ они будут отвечать на нее 30 дней, за это время человек может от коронавируса погибнуть! — сокрушается сыктывкарка.

Луч света в темном царстве — лечащий врач Юлия Ершова, которая курировала семью в самые тяжелые коронавирусные дни.

— Юлия Владимировна приходила каждый день, звонила в любую свободную минуту, а в выходные боялась нас оставить одних. Она работает до 11 вечера каждый день, при этом у нее семья и ребенок. Я считаю, что если бы не этот врач, то мы б просто не выжили. Такие врачи достойны самых высоких коронавирусных выплат! Я намерена писать в приемную Президента РФ, чтобы доктора поощрили, — рассказывает оказавшаяся в коронавирусной блокаде горожанка.

Десятки тысяч на лечение

До получения положительных результатов Марина сама покупала дорогие лекарства. Когда положительные результаты на ковид подтвердились, она позвонила в поликлинику с требованием предоставить лекарства, так как видела новости - на это выделяют средства. После этого лечащий врач приносила все лекарства бесплатно, кроме дополнительных препаратов (все равно в общей сложности лекарства влетели в копеечку — пришлось потратить около 20 тысяч рублей).

Скоро почти все члены семьи благодаря доктору пошли на поправку - спустя две недели заточения отрицательные анализы на коронавирус получили сыновья Марина и ее мама (у Марины был отрицательный тест изначально). Осталось дождаться отрицательного результата у 91-летней бабушки - и можно покинуть пределы квартиры.

Не ступала нога дезинфекторов

Следующий квест коронавирусного сериала — отсутствие дезинсекции в подъездах. Помните, в первые дни самоизоляции СМИ наводнили картинки похожих на инопланетян дезинфекторов. Тогда подъезды мылись на ура! Но прошло всего полгода — и тишина. Марина обратилась к мэру столицы через электронную приемную и к главе Коми, которые направили обращение сыктывкарки в жилищную инспекцию. Однако инспекция еще не получила обращение — у Марины осталась запись звонка с одной из сотрудниц организации о том, что обращение поступит в инспекцию в течение 10 дней. Только после получения письма в соответствии с 59-ФЗ его начнут рассматривать.

Помните, в первые дни самоизоляции СМИ наводнили картинки похожих на инопланетян дезинфекторов. Тогда подъезды мылись на ура! Но прошло всего полгода — и тишина. Фото: личный архив.

- В жилищной инспекции сотрудница усталым голосом парировала, что пока не получена жалоба, ведомство не может применить меры административного воздействия на наше ТСЖ. Максимум — позвонить в управление товарищества и попросить провести дезинфекцию. Но необработанный подъезд — прямая угроза жизни и здоровью жильцов. Такие обращения надо рассматривать оперативно и места общего пользования обрабатывать немедленно, - отмечает Марина. Как бы то ни было, с начала октября в подъезде, где в углах скопилась вековая паутина, еще не ступала нога дезинфекторов.

Сыктыварка уверена: если бы она не оказалась рядом с престарелой бабушкой и мамой, то они бы не выжили: сидели бы без хлеба, складировали бы мусор на балконе. И это действительно страшно! К счастью, в этой полной бюрократических деталей истории есть светлое пятно — лечащий врач, которая сделала все для выздоровления «замурованных» из-за ковида пациентов.

От редакции

Редакция "КП-Коми" отправила запросы в ведомства, чтобы прокомментировать сложившуюся ситуацию. В частности, попросили минздрав ответить на вопрос о бесплатных лекарствах, жилинспекцию — о проблеме обработки подъездов, а минтруд — о ценнике за вынос мусора.

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