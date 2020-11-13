Воркутинцы ищут очевидцев пожара, из-за которого в одночасье сгорело два гаража

По комментарию воркутинки, возгорание произошло рано утром. Пожарные машины прибыли примерно в шесть утра. Фото: Наталия Константиниди.

В Интернете гуляют фото и видео горящих гаражей в Воркуте, выложенных очевидцами. Урон от пожара причинён значительный, пострадало два автомобиля.

Как рассказала "КП-Коми" воркутинка, огонь разгорелся рано утром. Пожарные машины прибыли примерно в шесть утра.

Фото: Наталия Константиниди.

- Пожар начался с крайнего гаража, люди рассказали нам с мужем, что в одном из гаражей загорелась «парилка». В гаражах сгорело много вещей. Мы видели две обгоревшие машины. Недалеко от погоревших гаражей расположен наш гараж, до нашего огонь, слава богу, не добрался, - рассказала женщина.

Фото: сообщество "Моя Воркута"

Пострадавшие обращаются к свидетелям с просьбой предоставить видеозаписи пожара, если событие было зафиксировано ими на видеокамеру.

В Воркуте за сутки случился ещё один пожар. Сегодня ночью из-за возгорания были вынуждены эвакуироваться 10 жильцов 5-этажного панельного дома по улице Локомативная. Сообщение о пожаре поступило воркутинским огнеборцам в 03:00. На место вызова пожарные прибыли в 03:06, сообщает пресс-служба МЧС Коми.

К их прибытию наблюдалось горение на полу подъезда. В 03:28 возгорание было полностью ликвидировано. Площадь пожара составила 3 кв. метра. По предварительной версии причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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