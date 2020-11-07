Коронавирус в Коми: кто и как должен проводить дезинфекцию подъездов

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В редакцию «Комсомольской правды – Коми» поступил вопрос читателя, как в нынешнюю сложную эпидемиологическую обстановку проходит дезинфекция подъездов многоквартирных домов в Республике Коми. Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) разъяснила, когда дезинфекция подъездов необходима.

В связи с распространением коронавирусной инфекции, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, управляющим организациям и ТСЖ рекомендовано проводить профилактическую дезинфекцию в местах общего пользования многоквартирных домов.

Профилактическая дезинфекция предполагает влажную уборку и обеззараживание специальными средствами всех поверхностей в местах общего пользования – это обработка полов, дверей, поручней, перил, кнопок лифта и т.д. Требования по составу этих средств доведены до управляющих компаний в рекомендациях Роспотребнадзора.

Заключительная дезинфекция обязательна в том случае, когда из инфекционного очага выбывает больной, у которого подтвержден диагноз коронавирусной инфекции. В таком случае Управлением роспотребнадзора выдается предписание в адрес управляющей организации или ТСЖ о необходимости проведения заключительной дезинфекции всего подъезда специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

Жилищным законодательством требований по дезинфекции подъездов не установлено. О необходимости проведения профессиональной дезинфекции в период нахождения больного в доме в рекомендациях Роспотребнадзора не указано.

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