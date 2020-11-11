В Коми на треть упала собираемость налогов в этом году

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Поступления налогов в бюджет Коми за десять месяцев резко сократились. По данным Федеральной Налоговой службы, снижение составило 31,5%, то есть 65,2 млрд рублей.

Всего за январь-октябрь в республике собрали 142 млрд рублей налогов и сборов. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года эта сумма составляла более 207 млрд рублей.

Из полученных налогов 82,4 млрд рублей (58%) ушло в федеральный бюджет, в Коми осталось 59,6 млрд, или 42% собранных денег. Ранее доли распределялись иначе: 63% - федеральный центр, 37% - региональный бюджет.

Практически половина собранных платежей приходятся на добычу нефти (47,8%). Весомую долю имеют также акцизы НДФЛ (14,7%), налог на прибыль организаций (10,5%) и имущественные налоги (11,7%). Доля акцизов и налога на добавленную стоимость составила 8,8% и 4,4%, соответственно

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