В Коми рассказали о новых вакансиях с зарплатами до 120 тысяч рублей

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В октябре работодатели предлагали соискателям в Коми вакансии до 120 тысяч рублей. По привлекательным предложениям на рынке труда Коми попала в рейтинг компании HH.ru

Так, самую высокую зарплату предлагают в нефтегазодобывающей сфере: начальнику участка по мостовым переходом. Подходящий работодателю кандидат на эту должность может получать в месяц до 150 тысяч рублей на руки.

На втором месте – должность генерального директора с окладом 111 тысяч рублей. Сумма указана до вычета НДФЛ.

Тройку лидеров замыкает вакансия врача травматолога-ортопеда. Будущему работнику обещают зарплату от 100 до 150 тысяч рублей.

Также в список лучших предложений августа вошли вакансии водителя вездехода с возможностью заработка от 100 тысяч рублей в месяц и участкового врача-педиатра с зарплатой от 80 тысяч.

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