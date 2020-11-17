«Люди сидят на головах друг друга»: Народный мастер России Артём Чичкарёв после посещения ковид-центра в Сыктывкаре

Без записи люди вообще рискуют сидеть до вечера. Фото: Артём Чичкарёв.

Заложником длинных очередей в открытом амбулаторном ковидном центре на Карла Маркса, 116 в Сыктывкаре стал Народный мастер России Артём Чичкарёв. На своей странице в вк мужчина разместил, как он выражается «Крик души!».

– Читал новости, а теперь и сам убедился: открытый ковидный центр по приему пациентов первичных и повторных – это тихий ужас, живая очередь и по номеркам в два или три кабинета, – шокирован мастер.

По словам Артёма Чичкарёва, люди сидят практически на головах друг друга, у него самого талончик был на 9.52, а зашёл он на приём почти в 12.30. Без записи люди вообще рискуют сидеть до вечера.

Заложником длинных очередей в открытом амбулаторном ковидном центре на Карла Маркса, 116 в Сыктывкаре стал Народный мастер России Артём Чичкарёв. Фото: личный архив.

– Сейчас жду забрать больничный, очередь человек сорок, усугубляется всё тем, что со всех поликлиник всё свезли в коробках и тут полная неразбериха. Все ищут свои больничные листы, кто находит – повезло, а нет – ищи дальше, спросить негде, регистратуры нет. Спасибо за такое приятное отношение к людям! Браво!!! – благодарит чиновников мастер.

«КП-Коми» отправила запрос в Минздрав региона с вопросом, когда наведут порядок в ковидной амбулатории и почему у министерских чиновников всё опять вышло по старой русской традиции «хотели как лучше, а получилось как всегда».

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