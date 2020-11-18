В мэрии Сыктывкара рассказали, как будут удивлять горожан в Новый год

Жителей Сыктывкара хотят удивить необычной иллюминацией и красивыми елками. Фото: Татьяна КОВЫРИНА

Власти Сыктывкара рассказали, как будут украшать город в Новый год. По их признанию, они хотят, чтобы столица блистала и радовала горожан в эти дни. Поскольку все новогодние гуляния и празднования будут отменены из-за коронавируса, жителей Сыктывкара постараются удивить оформлением ледовых городков.

Украшение Стефановской площади

Особое внимание будет уделено Стефановской площади. Её оформление будет посвящено предстоящему столетию Республики Коми.

Ледовый городок будет разделён на пять зон. Также на Стефановской площади будет зона для отдыха «Волшебный сад», центральная зона для фотографирования «Дед Мороз и Снегурочка с подарками». Зона вокруг главной ёлки региона превратится в хоровод сказочных обитателей лесов и рек Коми. В игровой зоне выстроят разновысотный ледяной лабиринт «Коми край». Одним из символов столетия региона станут символы наших городов – каркасные фигуры с подсветкой на ледяных постаментах.

Управление информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар»

Полюбившийся горожанам каток переместится к зданию «Главпочтамта» и увеличится в размерах. В преддверии Чемпионата Мира по хоккею с мячом каток будет в форме стадиона с разметкой для хоккея с мячом. Вход на каток будет украшен световыми воротами и другими ледяными фигурами.

Фото: Управление информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар»

Места установки елей в других частях города

Вместе со Стефановской площадью в разных частях города будет установлено и украшено 16 ёлок.

Новая искусственная ель высотой 12 метров будет установлена в мкр. Орбита на Покровском бульваре. По просьбам жителей микрорайона Давпон в этом году искусственную елку установят по адресу ул.Морозова, 118. Также искусственные ели появятся в Краснозатонском на площади Чепыгина, в местечке Сосновая поляна, в Верхней Максаковке, Седкыркеще, Лесозаводе, Верхнем и Нижнем Чове, а также в Эжве – по ул.Славы, на Слободской площади и в мкр.Строитель.

В этом году администрация добавила новые места установки новогодних ёлок. Это парк «Строитель», где высажена живая ель, местечко Дырнос на конечной остановке автобуса № 6 (живая ель) и местечко Кочпон-Чит на дворовой территории между домами №19 и №21 по ул.65 лет Победы (живая ель).

Ели в Орбите, Давпоне, Лесозаводе, Краснозатонском и Верхней Максаковке дополнят световые фигуры и горки. В Нижнем Чове установят ледяную фигуру, а в Верхнем Чове появится новогодняя горка.

Также новогодние елки украсят территории предприятий и организаций столицы Коми.

Управление информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар»

Новогодняя иллюминация

В рамках конкурсов, проводимых отраслями, традиционно празднично будут оформлены фасады зданий предприятий и учреждений города. Вновь засияет новогодняя иллюминация на улицах Коммунистическая, Интернациональная, Советская, Первомайская, Кирова, Ленина, в сквере на Стефановской площади и на Театральной площади. Яркой подсветкой будет обозначена стела на кольце.

Кроме того, арт-объект «Куб» вновь появится на Театральной площади для создания праздничной атмосферы. Из-за проведения на площади «под часами» ремонтных работ арт-объект в форме новогоднего шара поставят на перекрёстке улицы Коммунистическая и Первомайская на месте демонтированной световой рекламной конструкции.

Управление информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар»

Ярмарки

С 15 декабря в преддверии Нового года на площадях города откроются елочные базары, пройдут ярмарки. «Рождественская ярмарка» начнет свою работу с 15 декабря на Стефановской площади.

Сроки

Работы по установке елок и заливке катка на Стефановской площади должны быть завершены до 24 декабря. Включение иллюминации планируется на 13 декабря.

Управление информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар»

Культурно-массовые мероприятия

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией вносятся коррективы в проведение культурно-массовых мероприятий. Запрещено проводить мероприятия с участием детей, детские новогодние утренники и представления. В случае улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации открытие Главной елки столицы на Стефановской площади планируется на 26 декабря.

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