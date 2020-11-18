«В Коми не хватает коечного фонда»: прозвучало сегодня на совещании у Президента

Республика Коми не готова к стремительному росту заболеваемости. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 18 ноября, на совещании у Президента России по борьбе с коронавирусом Республику Коми назвали в числе регионов, где сложная ситуация с коечным фондом.

В начале недели Михаил Мишустин поручил главам регионов взять под личный контроль создание резерва коечного фонда для больных с коронавирусом, сообщают на сайте кабмина.

Резерв свободных мест в больницах для пациентов с коронавирусной инфекцией должен составлять не менее 20% коечного фонда в каждом регионе.

Отчитаться главы субъектов должны были до 18 ноября, а далее представлять еженедельно. И вот первые итоги озвучены сегодня. Республика Коми не готова к стремительному росту заболеваемости.

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