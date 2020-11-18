«В Коми не хватает коечного фонда»: прозвучало сегодня на совещании у Президента

Республика Коми не готова к стремительному росту заболеваемости.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Сегодня, 18 ноября, на совещании у Президента России по борьбе с коронавирусом Республику Коми назвали в числе регионов, где сложная ситуация с коечным фондом.
В начале недели Михаил Мишустин поручил главам регионов взять под личный контроль создание резерва коечного фонда для больных с коронавирусом, сообщают на сайте кабмина.
Резерв свободных мест в больницах для пациентов с коронавирусной инфекцией должен составлять не менее 20% коечного фонда в каждом регионе.
Отчитаться главы субъектов должны были до 18 ноября, а далее представлять еженедельно. И вот первые итоги озвучены сегодня. Республика Коми не готова к стремительному росту заболеваемости.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На пике пандемии в Коми хватает аппаратов ИВЛ и медикаментов
По словам главы, в республике подготовились к сезонному росту заболеваемости (подробности)