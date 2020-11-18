Щедрость Минздрава Коми на третьего терапевта не помогла разгрести очереди в амбулаторном ковидном центре в Сыктывкаре

А очередь и ныне там. Фото vk.com 18 ноября

Минздрав Коми сообщил, что решил проблему в амбулаторном ковидном центре в Сыктывкаре. Правда, изможденные многочасовыми очередями больные этого не заметили. Они и сегодня, 18 ноября, продолжают публиковать ужасающие воображение фото.

Напомним, с понедельника, 16 ноября, в Сыктывкаре заработал ковидный амбулаторный центр. Из-за сильного наплыва посетителей, горожане проводили в очереди с коронавирусными больными по несколько часов.

Фото фантастических на фоне всеобщей декларации социальной дистанции очередей просто заполонили соцсети Коми.

Как будут решать проблему очередей в ковидном амбулаторном центре на базе сыктывкарской поликлиники №3, рассказали 17 ноября в Минздраве региона.

«Чтобы стабилизировать ситуацию и избежать многочасовых очередей, было принято решение оставить предварительную запись на прием для повторных и первичных пациентов, при этом у первичных пациентов сохранится возможность самообращения без записи. Отказ в оказании медицинской помощи лицам с новой коронавирусной инфекцией, острыми респираторными заболеваниями, внебольничными пневмониями и симптомами, не исключающими COVID-19, недопустим», - рапортует Минздрав Коми «Комиинформу» в ответ на запрос.

Несчастные заболевшие смотрят на происходящее несколько иначе. Вот только одна выдержка из соцсетей: «Ну, мы еще до сих пор сидим в очереди. И неизвестно, когда попадём на прием. Оказывается, что людям из других поликлиник давали номерки по времени, а мы прописаны к поликлинике на К.Маркса, и нам номерки никто не даст. Врачи вызывают по номеркам по времени, мы сидим».

«КП-Коми» сочувственно спросила – сколько «сидим». Оказалось, что это с 8.30 утра. А в момент вопроса дело двигалось к закрытию приема.

Минздрав Коми в числе принятых мер перечислил: «решено организовать разъяснительную работу с пациентами в зонах ожидания приемов, систематические обходы заведующих отделениями и старших медсестер».

Дополнительно, с 17 ноября с плановых приемов направлен в "красную зону" врач терапевт, сообщили в Минздраве.

Для справки. Но, надеемся, не пригодится

Гражданам с впервые выявленными симптомами ОРВИ в Сыктывкаре следует позвонить по телефону колл-центра по месту прикрепления или непосредственно в амбулаторное подразделение по ул.К.Маркса,116 (тел 409-911). При невозможности посетить врача будет оформлен вызов на дом, при возможности подойти на прием гражданина запишут на прием и скажут номер кабинета и время приема.

В качестве извинений от Минздрава Коми

«Минздрав РК просит принять во внимание, что для оказания необходимой амбулаторной помощи задействованы все имеющиеся возможности отрасли здравоохранения республики, на противодействие коронавирусной и другим респираторным инфекциям направлен максимум усилий. Нагрузка на врачей и медицинский персонал выросла в разы, трудности в организации амбулаторной помощи могут иметь место, но делается все возможное, чтобы оказать необходимую медицинскую помощь каждому обратившемуся пациенту».

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