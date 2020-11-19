«За что?»: жители села в Коми возмущены огромными счетами за свет

Дом не имеет центрального отопления – отапливается дровяными печками и электричеством Фото: Общероссийский народный фронт

В Коми активисты добились перерасчета необоснованных счетов за электроэнергию за общедомовые нужды для жителей 12-квартирного деревянного жилого дома №3 на улице Совхозной в селе Богородск Корткеросского района. Люди получили начисления от 3 до 5 тысяч рублей, в то время, когда в подъездах горит лишь по одной лампочке, которые подключены к счетчикам самих граждан – общедомовая проводка давно не работает. В ходе решения вопроса общественники выявили ветхость дома и добиваются от властей признания его аварийным.

По проблеме больших счетов за электроэнергию эксперты ОНФ сразу запустили процедуру проверок на уровне государственной жилищной инспекции по Сыктывкару и Корткеросскому району и компании – поставщика электроэнергии. Действия принесли результаты - в компании признали, что произошла ошибка, и отменили необоснованные начисления. «Добило нас то, что мы получили за электроэнергию счета в 100 раз большие, чем получали раньше. Люди не понимают - за что? Приписали общедомовые нужды, которых по электричеству у нас вообще нет. За лампочки в подъездах ответственные жители платят сами в качестве индивидуального потребления – лампочки подключены к личным счетчикам жильцов», - рассказали жители.

Активисты ОНФ в ходе изучения ситуации увидели другую проблему. Жители с 2019 года добиваются от собственника дома, районных властей признания его аварийным. Однако пока этот вопрос не сдвинулся с мертвой точки.

Удивительно, но раньше у дома было даже центральное отопление, которое сейчас отсутствует. Разруха пришла после 1991 года

Общественники совместно с журналистами провели рейд и увидели, в каких тяжелых условиях проживают люди. Дом не имеет центрального отопления – отапливается дровяными печками и электричеством. Водоснабжение отсутствует. Люди, чтобы не ходить далеко за водой, за свой счет вырыли и обустроили рядом с многоквартирным домом обычный сельский колодец, откуда ведрами носят воду. Канализация – выгребные ямы. Но самое опасное - дом начал в прямом смысле разваливаться. Частично обвалилась крыша. В некоторых квартирах на втором этаже обрушиваются перекрытия потолков. Осадки затапливают квартиры до первого этажа. Стены и фундамент дома прогнили.

«Удивительно, но раньше у дома было даже центральное отопление, которое сейчас отсутствует. Разруха пришла после 1991 года. После банкротства местного совхоза никому не стала нужна и централизованная система отопления. Батареи в доме просто срезали. По сути, уже тогда можно было признавать его аварийным, с учетом того, что люди живут в суровых северных условиях», - прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Самое опасное, что дом начал в прямом смысле разваливаться. Частично обвалилась крыша.

Эксперты ОНФ в Коми по итогам рейда направили в администрацию района информацию об аварийном состоянии дома и попросили оперативно провести комиссионное исследование на предмет признания его непригодным для проживания.

«Людям опасно жить в этом доме. Это видно невооруженным взглядом. ОНФ в Коми будет добиваться признания дома аварийным и внесения его жителей в программу переселения. Взяли этот вопрос на общественный контроль. В дальнейшем проведем новые рейды и посмотрим, как изменилась ситуация», - отметила Иванова.

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