В Коми Росздравнадзор выявил главные проблемы в сфере медицины

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Росдравнадзор Коми обозначил главные проблемы в медицинско отрасли республики. Так, кадровый дефицит врачей и проблемы длительного ожидания результатов ПЦР-исследований названы важнейшими вопросами, которые следует решить в кратчайшие сроки.

Также надзорный орган выявил проблемы в фармацевтике.

«По результатам, проводимого мониторинга наличия лекарственных препаратов в аптечных учреждениях, отмечено, что в розничной сети имеются перебои с лекарственными препаратами, включенными в 9 версию Временных методических рекомендаций “Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции”», - рассказали в пресс-службе Росдравнадзора.

Отмечается, что в адрес аптечных организаций было направлено предупреждающее письмо о необходимости соблюдения требований к порядку отпуска лекарственных препаратов, подлежащих отпуску по рецепту.

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