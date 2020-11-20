За деньги – сегодня, без денег – в очередь: как пройти бесплатный тест на коронавирус в Коми?

На выбор жителей столицы Коми – пять медицинских клиник, стоимость анализа на covid-19 варьируется от 1400 до 2730 рублей с носа. Фото: news.noteru.com

В редакцию «КП-Коми» ежедневно обращаются опечаленные и возмущённые сыктывкарцы с симптомами covid-19, которым медики категорически отказываются делать бесплатный тест на коронавирус. Какие условия нужны для того, чтобы пациенту с симптомами ковида сделали тест бесплатно?

Копите кровные

–У нас с мужем в один день пропало обоняние, поднялась температура, родственников госпитализировали: свекровь – с поражением лёгких, отца – с температурой выше 39 градусов. Но наш врач бесплатный анализ на коронавирус нам не назначила, нам пришлось проходить платное обследование, а это, простите, порядка пяти тысяч на двоих! – возмущена Юлия Подорова. – Терапевт аргументировала свой отказ тем, что сатурация в норме, она не увидела признаков коронавируса. А я-то их видела, поэтому и хотела сделать тест, чтобы в положительном случае как можно скорее самоизолироваться и не заражать окружающих.

Действительно, в Сыктывкаре бесплатный анализ на ковид – днём с огнём не сыщешь. Зато сдать платно – проще простого. На выбор жителей столицы Коми – пять медицинских клиник, стоимость анализа на covid-19 варьируется от 1400 до 2730 рублей с носа.

– Приходите утром, записываться не надо, натощак, зубы чистить нельзя, курить нельзя, – рассказала по телефону учтивая сотрудница одной из частных клиник. – Результаты будут готовы в течение трёх дней (это при том, что результаты бесплатных анализов люди ждут аж по две недели!).

Специалистами на выбор проводятся два теста: 1. ПЦР (полимеразная цепная реакция). Он показывает, есть ли вирус в организме. У пациента берут мазок из носа и ротоглотки. 2. ИФА (ИХЛА) (иммуноферментный и иммунохемилюминесцентный анализ). Более сложное обследование, которое покажет начало или пик заболевания в организме, переболел ли уже человек и есть ли у него антитела. То есть иммунный ответ к вирусу. У пациента берут кровь из вены. Для точности обследования врачи рекомендуют сдавать одновременно оба теста. Главное, чтобы деньги были…

Все болеют одинаково?

Сыктывкарке Антонине Рочевой пришлось настойчиво доказывать медикам, что она имеет право на бесплатный анализ на «корону».

– Я почувствовала сильную слабость, к вечеру у меня поднялась температура, пропало обоняние. На следующий день появилась одышка, мне стало тяжело дышать. Врач с поликлиники, который пришёл меня осмотреть (я сказала, что у меня есть подозрение на коронавирус), заявил, что сейчас все так однотипно болеют и у меня не ковид. В это время пришёл результат теста у мужа, который ему делали с работы, он оказался положительным. Бесплатно тестирование мне сделали только из-за того, что я была в контакте с заражённым коронавирусом, – рассказала Антонина Рочева.

На сайте стопкоронавирус.рф разъясняют, при каких обстоятельствах врач обязан назначить анализ на коронавирус пациенту. Бесплатное тестирование делается, если граждане России прибыли из-за рубежа, всем, кто контактировал с заражёнными, людям с внебольничной пневмонией, людям старше 65 с симптомами респираторного заболевания, врачам с риском инфицирования COVID-2019 на рабочих местах, всем, кто находится в учреждениях постоянного пребывания (специальные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН) с симптомами респираторного заболевания.

Что говорит Минздрав Коми?

Министерство здравоохранения Республики Коми сообщило, что анализ на коронавирус назначается согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ № 35 «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», пункт 2.4.

К приоритетам 1-го уровня относятся, в том числе, лица, прибывшие из-за рубежа с наличием симптомов инфекционного заболевания (или при появлении симптомов в течение периода медицинского наблюдения); медицинские работники, имеющие риск инфицирования (скорая (неотложная) медицинская помощь, инфекционные отделения, отделения для больных внебольничной пневмонией) при появлении симптомов, не исключающих COVID-19.

К приоритетам 2-го уровня относятся лица старше 65-ти лет при появлении респираторных симптомов; медицинские работники, имеющие риск инфицирования 1 раз в неделю. К приоритетам 3 уровня - организованные коллективы детей (открытого типа) при возникновении 3-х и более случаев заболеваний, не исключающих COVID-19, обследуются как при вспышечной заболеваемости.

Также в Минздраве Коми отметили, что отбор проб биологического материала у лиц, контактировавших с больными COVID-19, для лабораторного исследования проводится при появлении клинических симптомов заболевания, сходного с COVID-19.

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