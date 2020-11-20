Первый актированный день объявлен в Коми

В Коми ожидается сильнейшая буря. Жителей республики просят оставаться дома. Фото: Andrew Beatson

Из-за ухудшения погодных условий в Коми власти региона приняли решение объявить актированный день. Также сообщается, что занятия в общеобразовательных учебных заведениях Воркуты с 1 по 8 класс отменяются.

Напомним, что актированный день - это день, когда по каким-либо причинам (чаще всего погодным) запрещено проводить работы вне помещения (на улице).

По прогнозам метеорологов, сегодня, 20 ноября, ожидаются сильные порывы ветра. Скорость воздушного потока достигнет 28 м/с, что по шкале Бофорта соответствует значению сильной бури. Днем ожидается температура выше, но скорость ветра увеличится - 16-21 м/с, порывы 23-28 м/с, со снегом, переходящим в дождь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми объявлено штормовое предупреждение: яростный ветер, мокрый снег и гололед (подробности)