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Комистат: супружеские пары начали разводиться сразу после отмены самоизоляции

Такой режим сильно повлиял на семейную жизнь жителей Коми
Дарья КИНЗИКЕЕВАДарья КИНЗИКЕЕВА
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Пик заключения браков пришелся после отмены режима самоизоляции. Фото: cottonbro

Пик заключения браков пришелся после отмены режима самоизоляции. Фото: cottonbro

В Коми стали в этом году стали чаще жениться и меньше разводиться. Об этом свидетельствуют данные Комистата.

Так, за девять месяцев 2020 года 2 850 пар связали себя узами брака. Для сравнения, год назад эта цифра равнялась 3 559 парам. Больше всего женились в июле (493), так как в республике был снят режим самоизоляции, введенный в регионе из-за коронавируса.

Приняли решение развестись 2 380 семейных пар. Примечательно, что пик бракоразводных процессов выпал на отмену режима самоизоляции – июль. В этот месяц сразу 338 пары написали заявление с просьбой их развести. В самый разгар пандемии разводов было меньше всего: в апреле решили разойтись 94 пары, а в мае - 171.

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