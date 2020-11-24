В ковидных госпиталях Коми свободно более 20 процентов коек

Фото: http://minzdrav.rkomi.ru/

В Республике Коми создан достаточный резерв коечного фонда в ковидных госпиталях. Это позволяет оказывать необходимую помощь в условиях стационара всем, кто по показаниям нуждается в ней.

На 24 ноября в больницах республики развернуто 2586 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, 22 процента из них свободны.

– Мы создали значительный резерв коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекцией и имеем возможность разместить в ковидных госпиталях всех пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи в стационарных условия, – подчеркнул и.о. министра здравоохранения Республики Коми Борис Александров. – Время показало правильность изначально принятого в республике решения: перепрофилировать под ковидный госпиталь Коми республиканскую клиническую больницу. Это позволило нам сконцентрировать диагностические и кадровые ресурсы для лечения тяжелых форм коронавирусной инфекции. Вместо 650-ти коек, положенных по нормативу из расчета численности населения, в Коми республиканской клинической больнице удалось развернуть госпиталь на 1144 места. И это не просто цифры, за каждой – спасенные человеческие жизни.

Кроме того, за последний месяц в Республике Коми дополнительно создано более 450 специализированных коек в ковидных стационарах: в Сыктывкаре, (в том числе в Эжвинской городской больнице, на базе стационара Республиканского кожно-венерологического диспансера, а также в Республиканской детской клинической больнице), Ухте, Усинске, Усть-Вымском, Княжпогостском, Прилузском и Ижемском районах.

Организовано долечивание пациентов с коронавирусной инфекцией на базе детского оздоровительного центра «Гренада», и резерв для долечивания пациентов далеко не исчерпан: занято 30 коек из 200.

В Республике Коми пациентов с новой коронавирусной инфекцией принимают 13 медицинских организаций: Республиканская инфекционная больница, Коми республиканская клиническая больница, Республиканская детская клиническая больница, Городская больница Эжвинского района г. Сыктывкара, Ухтинская городская больница № 1, Интинская центральная городская больница, Воркутинская инфекционная больница, а также центральные районные больницы в Печоре, Усинске, Княжпогосте, Прилузье, Ижме и Усть-Выми.

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