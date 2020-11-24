Житель Сыктывкара отсудил у известной авиакомпании более 170 тысяч рублей

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Житель Сыктывкара вместо запланированного отдыха на берегу моря провел долгие часы в суде. Все дело в том, что он с семьей, с женой и дочерью, собирался лететь в Анапу. Мужчина купил билеты у авиакомпании «ЮТэйр» стоимостью более 51 тысячи рублей. В эту цену входила перевозка трех пассажиров туда и обратно, однако попасть на побережье Черного моря мужчина не смог.

«8 июня авиакомпания по своей инициативе перенесла рейс с 19 июня на 21 июня. Сыктывкарец в тот же день обратился в авиакомпанию с заявлением о вынужденном отказе от авиаперевозки и возврате денег. Кроме того, 19 июня он направил в «ЮТэйр» дополнение к заявлению о вынужденном отказе от авиаперевозки с приложением к нему справки лечащего врача о нахождении дочери на лечении с рекомендацией о запрете перелетов в течение месяца. Авиакомпания предложила мужчине обменять билет на любую дату по 31.12.2020 по его направлению без сборов либо возвратить денежные средства на счет в личном кабинете Utair Status. Однако деньги так и не были возвращены», - передает «Комиинформ».

После долгих судебных тяжб мужчине все-таки удалось доказать, что отмена рейса не произошла вследствие непреодолимой силы либо вследствие устранения неисправности транспортного средства, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, а значит, «ЮТэйр» должна возместить расходы.

Суд постановил взыскать с авиакомпания «ЮТэйр» 51 085 рублей, уплаченных за осуществление воздушной перевозки, 51 085 рублей неустойки, 5 000 рублей компенсации морального вреда, 53 585 рублей штрафа, 12 828,76 рублей судебных расходов. Всего – 173 583 рубля 76 копеек.

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