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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Коми 25 ноября 2020: за сутки зафиксировано 279 новых случаев заболевания COVID-19

Выздоровели 424 человека
Дарья КИНЗИКЕЕВАДарья КИНЗИКЕЕВА
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Минздрав озвучил свежие данные. Фото: Каролина ГРАБОВСКА

Минздрав озвучил свежие данные. Фото: Каролина ГРАБОВСКА

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться среди населения Коми. За последние сутки в республике было вновь отмечено серьезное увеличение числа подтвержденных фактов заражения.

По оперативным федеральным данным, актуальным на 25 ноября, в республике за стуки было выявлено 279 случаев заражения. Всего в Коми зарегистрировали 19 902 ковид-больных.

Выписано за эти же сутки 424 пациента, завершивших свое лечение благополучно. В общем было выписано уже 15 040 пациентов. С момента появления пандемии в республике скончалось 327 человек. Это на 11 пациентов больше, чем было сутками ранее.

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