«На старт, внимание, месиво…»: сыктывкарка стала участником проекта «Золото Геленджика»

Фото: Мария Шумейко

С 13 ноября на канале ТНТ по воскресеньям проходит новое шоу "Золото Геленджика", а самое приятное, в нём принимала участие наша землячка, фотограф и велосипедистка, сыктывкарка Мария Шумейко.

Фото: Мария Шумейко

ТНТ отобрал более тысячи спортивных, ярких, остроумных, ироничных и отважных людей в возрасте от 18 до 88 лет, готовых посмеяться над собой, бросить вызов здравому смыслу и, конечно, завоевать главный приз — 1 кг чистого золота. Прошли отбор и продолжили борьбу всего 85 участников из разных регионов России.

Фото: Мария Шумейко

Как анонсировали на сайте телеканала ТНТ, шоу «Золото Геленджика» - это и эстафета, наполненная самыми невероятными препятствиями, и легкоатлетические соревнования по несуществующим видам спорта, в которых каждый сможет установить свой собственный мировой рекорд, ну или как минимум широко улыбнуться в камеру, угодив в очередную коварную ловушку.

Гигантский тематический парк возвели за рекордные 1,5 месяца. Участникам подготовили самые сумасшедшие испытания, преодолев которые они могли приблизиться к призу. Но главный ведущий и распорядитель Иван Охлобыстин так просто со своим золотом расставаться не собирался

Мария Шумейко рассказала, как она оказалась в центре событий и решила побороться за главный приз.

Мною двигал интерес

- Я увидела рекламу на ТНТ, критерии отбора возраст от 18 до 88 лет. Мне стало интересно понаблюдать процесс изнутри, посмотреть, как строится такое масштабное шоу. Будучи фотографом, я всегда находилась «по ту сторону камеры», а тут появилась возможность поменяться местами. За неделю у меня выросла уверенность в себе, и я решила, что я должна победить и добыть это золото.

- Для конкурса не было чётких критерий отбора – участники конкурса имели разную комплектацию и разный уровень физической подготовки. Конечно, если ты занимаешься спортом, бегаешь, ходишь в зал, то у тебя есть преимущества.

«То, что было в Геленджике, останется в Геленджике»

На съёмках не обходилось и без смешных моментов. Так, Мария рассказала, что однажды их здорово напугал ведущий шоу Иван Охлобыстин.

- Нас инструктировали перед состязанием «мост». Все очень боялись этого задания – надо было пройтись по подвесному мосту, высота конструкции которого 8 метров. Мост качается, мы стоим в кустах не знаем что нас ждёт и тут слышим, как рядом снимается реклама средства «от гематом, травм, растяжений». Слава Богу, в конце рекламы раздался смех Ивана Охлобыстина…

А так, Иван Охлобыстин – очень классный мужик, харизматичный человек, подбадривал и поддерживал всех участников. Пообщаться во время съёмок удалось со всеми ведущими, но далеко не всё осталось после монтажа. Было много весёлых историй, которые связывают участников проекта, только все они из разряда «то, что было в Геленджике, останется в Геленджике».

Фото: Мария Шумейко

«На старт, внимание, месиво…»

Конкуренция ощущалась очень сильно на первом испытании, командный дух пришел к нам после отсеивания большинства участников на местах сбора, куларах.

Когда было первое испытание «двери» (на поле располагалось несколько рядов дверей, из которых надо было найти нужную). Ведущий произнёс «На старт, внимание, месиво…», мы ринулись все к дверям и поняли, что находимся в стрессовой ситуации: в нас стреляли водой, летели пушечные снаряды, пускались дымовые шашки. Вокруг хаус: все кричат, бьются касками об двери, чтобы выломать их. Выломав дверь, можно шагнуть и попасть в паутину, а может случиться, что попадёшь в бассейн с грязью. Я попала в типичную страшную ситуацию давки, оказалась в грязи, откуда еле-еле смогла выбраться и бежать дальше.

Фото: Мария Шумейко

Смогла ли получить золото?

Золото удалось взять, несомненно – я получила золото впечатлений, оно выплёскивает из меня до сих пор, эмоции бурлят даже сейчас. Главный приз мне выиграть не удалось – победителем стал молодой человек из Тулы, только он взял не килограмм золота, а монетку.

Жизнь после проекта

- Сейчас в шутку мои друзья спрашивают: «Куда дальше? На «Голос» пойдёшь?». И мы смеёмся. В моей голове всегда полно задумок, идей в творческом плане – они только растут в геометрической прогрессии. На данный момент пора новогодних фотосъёмок, пока работаю в этом направлении. Благодаря проекту я в очередной раз убедилась, что страх это та вещь, которая нас защищает, и то чувство, над которым надо работать и в разумном пределе вести борьбу.

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