Лётчики Коми выразили поддержку российскому футболисту Артёму Дзюбе

Вдохновляющая траектория движения. Фото: Усинск.Онлайн.

Российские летчики продолжают поддерживать Артёма Дзюбу. Напомним, известный российский футболист прославился не своими спортивными подвигами, а прочими "пируэтами".

Первыми это сделали пилоты авиакомпании "Победа", которые в небе над Нефтекамске пируэтами "нарисовали" силуэт мужского полового органа.

Скандальное видео разлетелось по всему интернету. Фото: скрин с видео.

Теперь этот же рисунок "изобразили" пилоты "Ан-26" авиакомпании «Лётные проверки и системы». Самолёт 1 декабря вылетел из Ухты и над посёлком Мутный Материк и со второй попытки смогли осуществить свой замысел. Дзюба, мы с тобой!

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