«Спокойствие в душе»: на телеканале «Россия–Культура» расскажут об ижемцах

Фото: admizhma.ru

Весной 2021 года на телеканале «Россия-Культура» в программе «Земля людей» покажут повседневную жизнь жителей Ижемского района. Цель проекта – составить этнокультурную антологию народов России, показать исключительность каждого через ее людей, традиции, обряды и будни, говорят авторы передачи.

Программа съемок довольно обширная, фильм будет отражать историю и повседневность жизни коми-ижемцев. В планах создателей проекта побывать в деревне Черноборской, встретиться с ее знаменитой долгожительницей Зоей Каневой. В Сизябске узнать о традициях оленеводов, истории Храма Благовещения Пресвятой Богородицы, о защитных функциях обетного креста, увидеть мастер-класс резьбы по кости.

Фильм будет отражать историю и повседневность жизни коми-ижемцев. Фото: admizhma.ru

С песенными традициями и значением танцевальных элементов хороводов коми-ижемцев ознакомят режиссеры народного праздника «Луд» Елена Ярцева и Лидия Терентьева. Мастер по пошиву ижемских национальных костюмов Татьяна Филиппова поделится богатой историей ижемского сарафана, секретами его ношения и крой.

«Здесь потрясающая тишина. После шума больших городов эта тишина ошеломляет. Вдруг остаешься наедине с самим с собой. И сегодня я проснулась с этим ощущением тишины и какого-то спокойствия в душе», - поделилась первыми впечатлениями от Ижемского района Анна Коряковцева, продюсер и руководитель более 25 этнографических киноэкспедиций по России.

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