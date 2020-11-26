Какие изменения в законах ждут жителей Коми с декабря

Фото: yandex.ru

О льготах, «цифровом нотариате» и других нововведениях в законах, которые вступают в силу с декабря 2020 года, рассказали в Госдуме России.

Информация о льготах

С 1 декабря граждан будут информировать о положенных льготах. Ведь многие сейчас даже не знают, на какие точно льготы они имеют право. Теперь они будут получать уведомления о том, какие им положены меры социальной поддержки.

«У людей будет возможность получить информацию обо всех социальных услугах и льготах, которые полагаются, в удобном для них формате, например через портал «Госуслуги», по телефону», — отмечал председатель ГД Вячеслав Володин.

Жалоба об отсутствии выплат медработникам

Если медработник не получил, получил несвоевременно или не полностью специальную соцвыплату за медпомощь в диагностике и лечении COVID-19, которая назначена с 1 ноября 2020 года новым постановлением Правительства РФ, то он может подать жалобу в электронном виде на Госуслугах. По результатам рассмотрения жалобы будет проведена проверка. Эта норма вступает в силу с 1 декабря.

Маркировка редких музыкальных инструментов для вывоза

С 3 декабря, чтобы получить разрешение на временный вывоз музыкального инструмента, представляющего культурную ценность, или смычка, необходимо будет поставить на него уникальную метку, а также оформить паспорт на него, срок действия которого составляет 10 лет. Паспорт оформляется Минкультуры России. Закон упростит действующую процедуру для владельцев инструментов и защитит от нелегального вывоза культурных ценностей.

Поправки о «цифровом нотариате»

С 29 декабря станут возможны дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов — чтобы, например, переоформить квартиру, находящуюся в другом регионе.

Фото: yandex.ru

Также закрепляется возможность:

удаленного свидетельствования верности перевода документа на другой язык;

передачи электронных документов физлицам и юрлицам;

принятия в депозит безналичных денежных средств;

выдачи выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества и др.

В случае любых сомнений нотариус сможет идентифицировать клиента с помощью единой биометрической системы.

Контроль за оборотом этилового спирта

Также с 29 декабря вступает в силу закон, направленный на пресечение незаконных поставок этилового спирта, фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) и спиртосодержащих лекарственных средств.

В этих целях закрепляются требования к оборудованию и к лицензированию производства фармацевтической субстанции этилового спирта.

Фото: yandex.ru

Электронная трудовая книжка

31 декабря истекает срок подачи работниками заявления о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки. Те, кто не имеет возможности подать заявление до 31 декабря, смогут это сделать в любое время.

Также истекает срок выдачи (замены) паспортов и замены водительских удостоверений, действие которых истекло с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно.

Фото: yandex.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми создают спецподразделения по борьбе с ковидом

Изменения в указе главы республики от 17 ноября (подробности)