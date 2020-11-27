В Коми 30% работников предлагают перевести на удаленную работу

Ресторанам, кафе, столовым, буфетам, барам, закусочным и иным предприятиям общественного питания предписано исключить проведение поминок, банкетов, свадеб, культурно-массовых, в том числе коллективных мероприятий, организуемых организациями (корпоративные мероприятия). Фото: из архива "КП"

Внесены изменения в Указ Главы Республики Коми о введении режима повышенной готовности.

Продлены сроки действия ряда ограничительных мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Также внесены дополнения и уточнения в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 «О введении режима повышенной готовности».

Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми, необходимо рассмотреть возможность перевода не менее 30 процентов работников, а также работников, в возрасте 65 лет и старше, на дистанционную работу, если это не нарушает режим функционирования организации.

По 15 января 2021 года приостановлено проведение медицинскими организациями профилактических мероприятий в части диспансеризации, в том числе пребывающих в стационарных организациях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью, и профилактических медицинских осмотров граждан, в том числе несовершеннолетних.

До 15 января 2021 года продлен срок ограничений на проведение культурно-массовых, а также приостановлена работа досуговых, развлекательных, зрелищных и иных подобных организаций, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

Ресторанам, кафе, столовым, буфетам, барам, закусочным и иным предприятиям общественного питания предписано исключить проведение поминок, банкетов, свадеб, культурно-массовых, в том числе коллективных мероприятий, организуемых организациями (корпоративные мероприятия).

С 28 ноября 2020 года по 15 января 2021 года театрам, театральным и концертным организациям необходимо обеспечить соблюдение условия заполнения зала не более чем на 50 процентов от общей вместимости, с рассадкой посетителей через одно свободное место. Обеспечить соблюдение социальной дистанции (не менее 1,5 метра) при нахождении посетителей в зонах кассового обслуживания, фойе, буфетов.

Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) предписано по 20 января 2021 года включительно воздерживаться от нахождения вне мест проживания (пребывания).

По 20 января 2021 года включительно продлевается оплачиваемый больничный для работающих граждан в возрасте 65 лет и старше, которые, беспокоясь о своем здоровье, приняли решение продолжить строгое соблюдение режима самоизоляции.

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