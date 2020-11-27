«Тихий, спокойный был»: пропавший в Сыктывкаре пенсионер найден мертвым

Трагическую новость сообщили волонтеры. Фото: «Лиза Алерт»

Поиски пропавшего Александра Кузнецова из Сыктывкара завершены. Об этом сообщили волонтеры «Лизы Алерт» в социальных сетях. По их словам, 69-летнего мужчину нашли мертвым.

Пенсионера искали еще с начала лета. Александр вышел из дома 7 июня, и с тех пор о нем не было вестей.

Новость огорчила близких и знакомых мужчины. Соседи погибшего говорят о нем только хорошее.

«Это мой сосед, так жалко. Тихий, спокойный был», - написала слова скорби соседка Александра Екатерина.

Редакция «КП-Коми» выражает глубочайшие соболезнования семье Александра Кузнецова.

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